https://ria.ru/20220126/stambul-1769634754.html

"Нельзя обменять билеты": муфтий рассказал о проблемах у россиян в Стамбуле

"Нельзя обменять билеты": муфтий рассказал о проблемах у россиян в Стамбуле - РИА Новости, 26.01.2022

"Нельзя обменять билеты": муфтий рассказал о проблемах у россиян в Стамбуле

Ситуацию с непогодой в Стамбуле можно охарактеризовать как коллапс, люди растеряны, у пассажиров авиакомпаний возникают проблемы с обменом билетов, рассказал... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:16

2022-01-26T16:16

2022-01-26T18:45

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Ситуацию с непогодой в Стамбуле можно охарактеризовать как коллапс, люди растеряны, у пассажиров авиакомпаний возникают проблемы с обменом билетов, рассказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, который ожидает московский рейс, запланированный на вечер среды.Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. На Стамбул обрушился снегопад, по данным метеорологов, неблагоприятная погода может продлиться еще несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Стамбульский аэропорт временно приостанавливал работу, но уже возобновил ее."Все происходящее здесь можно охарактеризовать как коллапс. Непогода, полностью засыпанный снегом Стамбул, застрявшие по дороге и вдоль дорог автомобили, многокилометровые пробки, растерянные люди, отсутствие уборочных машин и многое другое действует на всех крайне удручающе", - рассказал Аляутдинов РИА Новости по телефону.По его словам, он прибыл в Турцию в понедельник, в дороге из города обратно в аэропорт провел более пяти часов. "В итоге мы просто съехали с трассы, поскольку понимали – вперед нам не пробраться, ехать обратно в город из-за пробок тоже бессмысленно. Заселились в отель и ждем, когда все образуется", - сообщил муфтий.По его мнению, главная причина возникших проблем – неподготовленность городских служб. "Следует также понимать, что в Турции практически нет понятия "зимняя резина для автомобиля". Поэтому случилось большое количество ДТП, образовавших многочисленные пробки. Нет никаких эвакуаторов, нет другой спецтехники. Ощущение такое, что все ждут, когда все само собой растает и ситуация как-то выровняется", - сказал Аляутдинов.Он также сообщил, что многим пассажирам авиакомпании отказывают в обмене билетов. "Представители авиакомпаний говорят, что надо заново покупать билет на рейс, который ранее был отменен. Обмен в большинстве случаев невозможен. Очень трудная ситуация. Люди оказались в другой стране, живут в отелях или в самом аэропорту, а теперь надо брать новый билет. Это дополнительные траты, что, конечно, негативно сказывается на состоянии туристов и гостей Стамбула", - отметил Аляутдинов.Муфтий Москвы также сообщил, что собирается вылететь в Москву из Стамбула в среду вечером. "Нам сказали, что наши билеты в Бишкек аннулированы, поэтому собираемся домой в Москву. Рейс в столицу России запланирован, но никаких гарантий вылета нет", - заключил Аляутдинов.

https://ria.ru/20220126/stambul-1769606894.html

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стамбул, бишкек, москва, ильдар аляутдинов