https://ria.ru/20220126/stabilnost-1769560347.html

Глава МИД Австрии заявил, что стабильность в Европе невозможна без России

Глава МИД Австрии заявил, что стабильность в Европе невозможна без России - РИА Новости, 26.01.2022

Глава МИД Австрии заявил, что стабильность в Европе невозможна без России

Обеспечение устойчивой стабильности и безопасности в Европе невозможно без России, считает министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:08

2022-01-26T11:08

2022-01-26T11:08

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австрия

европа

александер шалленберг

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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Обеспечение устойчивой стабильности и безопасности в Европе невозможно без России, считает министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг."Устойчивую стабильность и безопасность в Европе возможно обеспечить не вопреки России, а вместе с Россией. Можно сказать и обратное. Устойчивую стабильность и безопасность для России возможно обеспечить не вопреки Европе, а с Европой", - заявил дипломат в эфире телеканала ORF.Он отметил, что Россия - крупнейшее государство Европы и самый большой сосед ЕС. "Эту географическую и политическую реальность нельзя отрицать", - сказал Шалленберг.Россия не раз заявляла, что готова к диалогу с западными странами на взаимоуважительной основе и не она виновата в ухудшении отношений.

https://ria.ru/20211021/partner-1755638835.html

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в мире, австрия, европа, александер шалленберг, россия