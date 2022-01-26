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США подталкивают Украину к прямым провокациям против России, заявил Лавров
США подталкивают Украину к прямым провокациям против России, заявил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022
США подталкивают Украину к прямым провокациям против России, заявил Лавров
США подталкивают Киев к прямым провокациям против России, сообщил, выступая в Госдуме, глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:21
2022-01-26T12:21
2022-01-26T12:32
сша
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США подталкивают Киев к прямым провокациям против России, сообщил, выступая в Госдуме, глава МИД РФ Сергей Лавров."В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны", - сказал он."Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных манёвров вблизи наших границ, на втягивание в НАТОвскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против РФ", - добавил министр.
https://ria.ru/20220126/zakharova-1769565414.html
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сша, россия, в мире, украина, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
12:21 26.01.2022 (обновлено: 12:32 26.01.2022)
США подталкивают Украину к прямым провокациям против России, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США подталкивают Украину к прямым провокациям против России