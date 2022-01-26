https://ria.ru/20220126/ssha-1769577435.html

США подталкивают Украину к прямым провокациям против России, заявил Лавров

США подталкивают Украину к прямым провокациям против России, заявил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022

США подталкивают Украину к прямым провокациям против России, заявил Лавров

США подталкивают Киев к прямым провокациям против России, сообщил, выступая в Госдуме, глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:21

2022-01-26T12:21

2022-01-26T12:32

сша

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госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США подталкивают Киев к прямым провокациям против России, сообщил, выступая в Госдуме, глава МИД РФ Сергей Лавров."В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны", - сказал он."Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных манёвров вблизи наших границ, на втягивание в НАТОвскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против РФ", - добавил министр.

https://ria.ru/20220126/zakharova-1769565414.html

сша

россия

украина

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сша, россия, в мире, украина, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр