https://ria.ru/20220126/srok-1769626037.html

СК поддержал идею об отмене срока давности за преступления против детей

СК поддержал идею об отмене срока давности за преступления против детей - РИА Новости, 26.01.2022

СК поддержал идею об отмене срока давности за преступления против детей

Следственный комитет поддерживает предложение об отмене срока давности для таких преступлений, как насилие над детьми, сообщила пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:33

2022-01-26T15:33

2022-01-26T15:33

общество

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148139/86/1481398618_0:337:2877:1955_1920x0_80_0_0_bb0144d9b7012fbbabb3bf55e635ee0b.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следственный комитет поддерживает предложение об отмене срока давности для таких преступлений, как насилие над детьми, сообщила пресс-служба СК РФ.По данным ведомства, и.о. руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК России Елена Минаева приняла участие в заседании рабочей группы в ГД по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия."СК России предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, предусматривающих начало течения сроков давности с момента достижения пострадавшим несовершеннолетним совершеннолетия в случаях, если лицо, совершившее преступление против его половой неприкосновенности не установлено или не поступало сообщения о таком преступлении", - сказали в ведомстве.В СК отметили, что зачастую дети в силу психического развития, страха и иных причин не сообщают близким либо правоохранительным органам о сексуальном насилии. В результате жертвы насилия заявляют о преступлении чаще всего, когда им уже исполняется 18 лет. Зачастую к этому моменту уже истекают сроки давности, поэтому лицо, причастное к преступлению, может избежать ответственности.Кроме того, предложено дополнить статью УК, предусматривающую ответственность за понуждение к действиям сексуального характера, рядом квалифицирующих признаков, которые будут предусматривать более строгое наказание, если такие действия совершены с использованием СМИ либо ранее судимым, а также группой лиц. При этом СК РФ предлагает отнести это преступление к категории тяжких."По мнению сотрудников ведомства, эти и другие изменения будут способствовать усилению мер защиты детей от совершения преступлений против половой неприкосновенности", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220126/sovfed-1769560205.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия