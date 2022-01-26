СК поддержал идею об отмене срока давности за преступления против детей
СК поддержал идею об отмене срока давности за насильственные преступления против детей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следственный комитет поддерживает предложение об отмене срока давности для таких преступлений, как насилие над детьми, сообщила пресс-служба СК РФ.
По данным ведомства, и.о. руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК России Елена Минаева приняла участие в заседании рабочей группы в ГД по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.
"СК России предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, предусматривающих начало течения сроков давности с момента достижения пострадавшим несовершеннолетним совершеннолетия в случаях, если лицо, совершившее преступление против его половой неприкосновенности не установлено или не поступало сообщения о таком преступлении", - сказали в ведомстве.
В СК отметили, что зачастую дети в силу психического развития, страха и иных причин не сообщают близким либо правоохранительным органам о сексуальном насилии. В результате жертвы насилия заявляют о преступлении чаще всего, когда им уже исполняется 18 лет. Зачастую к этому моменту уже истекают сроки давности, поэтому лицо, причастное к преступлению, может избежать ответственности.
Кроме того, предложено дополнить статью УК, предусматривающую ответственность за понуждение к действиям сексуального характера, рядом квалифицирующих признаков, которые будут предусматривать более строгое наказание, если такие действия совершены с использованием СМИ либо ранее судимым, а также группой лиц. При этом СК РФ предлагает отнести это преступление к категории тяжких.
"По мнению сотрудников ведомства, эти и другие изменения будут способствовать усилению мер защиты детей от совершения преступлений против половой неприкосновенности", - добавили в ведомстве.