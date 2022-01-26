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СК поддержал идею об отмене срока давности за преступления против детей
СК поддержал идею об отмене срока давности за преступления против детей - РИА Новости, 26.01.2022
СК поддержал идею об отмене срока давности за преступления против детей
Следственный комитет поддерживает предложение об отмене срока давности для таких преступлений, как насилие над детьми, сообщила пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:33
2022-01-26T15:33
общество
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следственный комитет поддерживает предложение об отмене срока давности для таких преступлений, как насилие над детьми, сообщила пресс-служба СК РФ.По данным ведомства, и.о. руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК России Елена Минаева приняла участие в заседании рабочей группы в ГД по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия."СК России предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, предусматривающих начало течения сроков давности с момента достижения пострадавшим несовершеннолетним совершеннолетия в случаях, если лицо, совершившее преступление против его половой неприкосновенности не установлено или не поступало сообщения о таком преступлении", - сказали в ведомстве.В СК отметили, что зачастую дети в силу психического развития, страха и иных причин не сообщают близким либо правоохранительным органам о сексуальном насилии. В результате жертвы насилия заявляют о преступлении чаще всего, когда им уже исполняется 18 лет. Зачастую к этому моменту уже истекают сроки давности, поэтому лицо, причастное к преступлению, может избежать ответственности.Кроме того, предложено дополнить статью УК, предусматривающую ответственность за понуждение к действиям сексуального характера, рядом квалифицирующих признаков, которые будут предусматривать более строгое наказание, если такие действия совершены с использованием СМИ либо ранее судимым, а также группой лиц. При этом СК РФ предлагает отнести это преступление к категории тяжких."По мнению сотрудников ведомства, эти и другие изменения будут способствовать усилению мер защиты детей от совершения преступлений против половой неприкосновенности", - добавили в ведомстве.
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общество, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:33 26.01.2022
 
СК поддержал идею об отмене срока давности за преступления против детей

СК поддержал идею об отмене срока давности за насильственные преступления против детей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следственный комитет поддерживает предложение об отмене срока давности для таких преступлений, как насилие над детьми, сообщила пресс-служба СК РФ.
По данным ведомства, и.о. руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК России Елена Минаева приняла участие в заседании рабочей группы в ГД по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.
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"СК России предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, предусматривающих начало течения сроков давности с момента достижения пострадавшим несовершеннолетним совершеннолетия в случаях, если лицо, совершившее преступление против его половой неприкосновенности не установлено или не поступало сообщения о таком преступлении", - сказали в ведомстве.
В СК отметили, что зачастую дети в силу психического развития, страха и иных причин не сообщают близким либо правоохранительным органам о сексуальном насилии. В результате жертвы насилия заявляют о преступлении чаще всего, когда им уже исполняется 18 лет. Зачастую к этому моменту уже истекают сроки давности, поэтому лицо, причастное к преступлению, может избежать ответственности.
Кроме того, предложено дополнить статью УК, предусматривающую ответственность за понуждение к действиям сексуального характера, рядом квалифицирующих признаков, которые будут предусматривать более строгое наказание, если такие действия совершены с использованием СМИ либо ранее судимым, а также группой лиц. При этом СК РФ предлагает отнести это преступление к категории тяжких.
"По мнению сотрудников ведомства, эти и другие изменения будут способствовать усилению мер защиты детей от совершения преступлений против половой неприкосновенности", - добавили в ведомстве.
 
ОбществоГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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