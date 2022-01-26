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В КБР поступила первая партия вакцины "Спутник М"
В КБР поступила первая партия вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 26.01.2022
В КБР поступила первая партия вакцины "Спутник М"
Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник-М", предназначенная для подростков, поступила в Кабардино-Балкарию, сообщает региональный минздрав. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:44
2022-01-26T15:44
2022-01-26T15:44
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НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник-М", предназначенная для подростков, поступила в Кабардино-Балкарию, сообщает региональный минздрав."Первая партия препарата "Спутник-М" поступила в Кабардино-Балкарию. Сейчас вакцина распределяется между детскими поликлиниками и больницами. Вакцинация будет проходить в два этапа после тщательного медосмотра. Повторную прививку ребенок получит через 21 день", - говорится в сообщении.В минздраве уточнили, что в регион поступило около 1,4 тысячи доз вакцины.Вакцинация несовершеннолетних проводится исключительно добровольно. Для получения прививки необходимо два документа: письменное заявление родителей или иных законных представителей ребенка и их добровольное информированное согласие для детей от 12 до 14 лет включительно. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет подписывают информированное согласие самостоятельно.
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В КБР поступила первая партия вакцины "Спутник М"
В КБР поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М"