https://ria.ru/20220126/sputnik-1769627828.html

В КБР поступила первая партия вакцины "Спутник М"

В КБР поступила первая партия вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 26.01.2022

В КБР поступила первая партия вакцины "Спутник М"

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник-М", предназначенная для подростков, поступила в Кабардино-Балкарию, сообщает региональный минздрав. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:44

2022-01-26T15:44

2022-01-26T15:44

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

кабардино-балкарская республика (кбр)

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg

НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник-М", предназначенная для подростков, поступила в Кабардино-Балкарию, сообщает региональный минздрав."Первая партия препарата "Спутник-М" поступила в Кабардино-Балкарию. Сейчас вакцина распределяется между детскими поликлиниками и больницами. Вакцинация будет проходить в два этапа после тщательного медосмотра. Повторную прививку ребенок получит через 21 день", - говорится в сообщении.В минздраве уточнили, что в регион поступило около 1,4 тысячи доз вакцины.Вакцинация несовершеннолетних проводится исключительно добровольно. Для получения прививки необходимо два документа: письменное заявление родителей или иных законных представителей ребенка и их добровольное информированное согласие для детей от 12 до 14 лет включительно. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет подписывают информированное согласие самостоятельно.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, кабардино-балкарская республика (кбр), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник м"