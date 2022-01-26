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В Ростовскую область поступила первая партия "Спутника М"
В Ростовскую область поступила первая партия "Спутника М" - РИА Новости, 26.01.2022
В Ростовскую область поступила первая партия "Спутника М"
Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Ростовскую область в количестве 2,4 тысячи доз, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:04
2022-01-26T14:04
2022-01-26T14:04
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Ростовскую область в количестве 2,4 тысячи доз, сообщает правительство региона."Ростовская область получила первую партию вакцины "Спутник М", которой будут прививать несовершеннолетних от 12 до 17 лет включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что вакцинировать детей будут в два этапа – так же, как и взрослых."В регион поступило 2,4 тысячи доз. Вакцина будет распределена по всем городам и районам области", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Юрия Кобзева.Вакцинация несовершеннолетних проводится исключительно добровольно. Для получения прививки необходимо два документа: письменное заявление родителей или иных законных представителей ребенка и их добровольное информированное согласие для детей от 12 до 14 лет включительно. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет подписывают информированное согласие самостоятельно.
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В Ростовскую область поступила первая партия "Спутника М"
Ростовская область получила первую партию вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М"