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В Тамбовскую область поступила первая партия "Спутника М"

В Тамбовскую область поступила первая партия "Спутника М" - РИА Новости, 26.01.2022

В Тамбовскую область поступила первая партия "Спутника М"

Тамбовская область получила первую партию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:16

2022-01-26T11:16

2022-01-26T11:16

распространение коронавируса

общество

тамбовская область

здоровье - общество

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Тамбовская область получила первую партию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков, сообщает обладминистрация.За минувшие сутки в регионе выявлено 266 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших - 39 детей в возрасте от года до 17 лет."В Тамбовскую область поступила первая партия вакцины для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак-М" в количестве 480 доз", - говорится в сообщении.По данным на 25 января, в регионе первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 521 689 человек. Завершили вакцинацию 491 984 человека.Население Тамбовской области составляет чуть менее 1 миллиона человек.

тамбовская область

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2022

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