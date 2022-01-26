В Хабаровский край поступила первая партия "Спутника М"
В Хабаровский край поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М"
Упаковки с вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
ХАБАРОВСК, 26 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков поступила в Хабаровский край, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
Препарат "Гам-Ковид-Вак-М" ("Спутник М") предназначен для детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцинация проводится с согласия родителей или законных представителей.
"Сегодня в Хабаровский край поступило 720 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" для вакцинации подростков", - написал Никонов в своем Telegram-канале.
Также он добавил, что из резервного фонда правительства РФ Хабаровскому краю выделили 104 миллиона рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с COVID-19.
В регионе ожидается волна заболевших коронавирусом из-за нового штамма "омикрон". Медработникам нужно по необходимости провести как можно быстрее ревакцинацию, призывал Никонов, так как основной удар прогнозируется на амбулаторно-поликлиническое звено. Проводить термометрию будут помогать студенты и волонтеры. К работе в поликлиниках и амбулаториях на период подъема заболеваемости будут временно привлекать медиков, недавно вышедших на пенсию.
В целом коечный фонд "ковидных" госпиталей в регионе загружен на 56,5%. На лечении находятся около 6 тысяч человек, из них более 1,3 тысячи госпитализированы. Наименьшие темпы вакцинации отмечаются в Хабаровском, Нанайском, Солнечном и Советско-Гаванском районах.
По последним данным минздрава региона, в крае с населением в более чем 1,3 миллиона человек за время пандемии коронавирусом заразились более 131 тысячи жителей (за последние сутки 320 новых случаев), умерли 1326. В регионе зарегестрировано два случая штамма "омикрон". Полный курс вакцинации прошли более 563 тысяч человек, ревакцинировано - более 90 тысяч.