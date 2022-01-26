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В Хабаровский край поступила первая партия "Спутника М"

В Хабаровский край поступила первая партия "Спутника М" - РИА Новости, 26.01.2022

В Хабаровский край поступила первая партия "Спутника М"

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков поступила в Хабаровский край, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:27

2022-01-26T10:27

2022-01-26T10:27

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ХАБАРОВСК, 26 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков поступила в Хабаровский край, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов.Препарат "Гам-Ковид-Вак-М" ("Спутник М") предназначен для детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцинация проводится с согласия родителей или законных представителей."Сегодня в Хабаровский край поступило 720 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" для вакцинации подростков", - написал Никонов в своем Telegram-канале.Также он добавил, что из резервного фонда правительства РФ Хабаровскому краю выделили 104 миллиона рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с COVID-19.В регионе ожидается волна заболевших коронавирусом из-за нового штамма "омикрон". Медработникам нужно по необходимости провести как можно быстрее ревакцинацию, призывал Никонов, так как основной удар прогнозируется на амбулаторно-поликлиническое звено. Проводить термометрию будут помогать студенты и волонтеры. К работе в поликлиниках и амбулаториях на период подъема заболеваемости будут временно привлекать медиков, недавно вышедших на пенсию.В целом коечный фонд "ковидных" госпиталей в регионе загружен на 56,5%. На лечении находятся около 6 тысяч человек, из них более 1,3 тысячи госпитализированы. Наименьшие темпы вакцинации отмечаются в Хабаровском, Нанайском, Солнечном и Советско-Гаванском районах.По последним данным минздрава региона, в крае с населением в более чем 1,3 миллиона человек за время пандемии коронавирусом заразились более 131 тысячи жителей (за последние сутки 320 новых случаев), умерли 1326. В регионе зарегестрировано два случая штамма "омикрон". Полный курс вакцинации прошли более 563 тысяч человек, ревакцинировано - более 90 тысяч.

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