https://ria.ru/20220126/sovetniki-1769701066.html

Козак раскрыл детали встречи советников лидеров "нормандской четверки"

Козак раскрыл детали встречи советников лидеров "нормандской четверки" - РИА Новости, 27.01.2022

Козак раскрыл детали встречи советников лидеров "нормандской четверки"

На встрече советников лидеров "нормандского формата" стороны провели инвентаризацию минских договоренностей, заявил замглавы администрации президента России... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-26T22:51

2022-01-26T22:51

2022-01-27T00:07

"нормандская четверка"

ситуация в днр и лнр

в мире

дмитрий козак

андрей ермак

йенс плетнер

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ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости. На встрече советников лидеров "нормандского формата" стороны провели инвентаризацию минских договоренностей, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак."Договорились о том, что, независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно и соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться", — сказал он по итогам переговоров советников лидеров "нормандской четверки". Козак выразил надежду, что результаты этой договоренности через две недели будут материализованы в конкретных решениях."Мы сблизим свои позиции с тем, чтобы выйти с единой позицией, с какими-то рекомендациями в минский переговорный процесс, чтобы Украина, Донбасс, ОБСЕ имели конкретные рекомендации по разрешению конфликта", — отметил представитель России.При этом он подчеркнул, что сторонам не удалось прийти к общему мнению по предложениям, вынесенным ЛНР и ДНР.Замглавы администрации президента добавил, что стороны решили провести дополнительные внутригосударственные консультации, чтобы через две недели встретиться в Германии и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены."Приезжайте в Берлин, мы, может быть, будем более конструктивны в "нормандском формате", и будет что ответить. Потому что сегодня похвастаться нечем: как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперед, но пока прогресс практически нулевой", — заключил Козак.В среду в Елисейском дворце в Париже состоялась встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина). Переговоры, начавшиеся около 12:00 (14:00 мск), продлились почти восемь с половиной часов.Российскую делегацию на переговорах представлял Козак, французскую — дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, немецкую — внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, украинскую — глава офиса президента Андрей Ермак.

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

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"нормандская четверка", ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий козак, андрей ермак, йенс плетнер