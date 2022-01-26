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На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли шесть лавин

На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли шесть лавин - РИА Новости, 26.01.2022

На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли шесть лавин

Сход шести снежных лавин зарегистрирован за минувшие сутки в горах Сочи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:11

2022-01-26T12:11

2022-01-26T12:11

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сход шести снежных лавин зарегистрирован за минувшие сутки в горах Сочи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.При этом он отметил, что пострадавших и разрушений нет."В течение суток на территории двух горнолыжных курортов Сочи проведено два принудительных спуска лавин и зарегистрирован самопроизвольный сход еще четырех общим объемом свыше 20 тысяч кубических метров", — уточнил собеседник агентства.Ранее мэрия города информировала о сильном снегопаде в горной местности и лавиноопасности на высоте выше 500 метров над уровнем моря.

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