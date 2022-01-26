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На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли шесть лавин
На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли шесть лавин - РИА Новости, 26.01.2022
На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли шесть лавин
Сход шести снежных лавин зарегистрирован за минувшие сутки в горах Сочи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:11
2022-01-26T12:11
2022-01-26T12:11
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сход шести снежных лавин зарегистрирован за минувшие сутки в горах Сочи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.При этом он отметил, что пострадавших и разрушений нет."В течение суток на территории двух горнолыжных курортов Сочи проведено два принудительных спуска лавин и зарегистрирован самопроизвольный сход еще четырех общим объемом свыше 20 тысяч кубических метров", — уточнил собеседник агентства.Ранее мэрия города информировала о сильном снегопаде в горной местности и лавиноопасности на высоте выше 500 метров над уровнем моря.
https://ria.ru/20220126/kurorty-1769257405.html
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краснодарский край, сочи, новости - туризм, туризм, курорт
На горнолыжных курортах Сочи за сутки сошли шесть лавин
Шесть лавин объемом более 20 тысяч кубов сошли за сутки на горнолыжных курортах Сочи
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сход шести снежных лавин зарегистрирован за минувшие сутки в горах Сочи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
При этом он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
"В течение суток на территории двух горнолыжных курортов Сочи проведено два принудительных спуска лавин и зарегистрирован самопроизвольный сход еще четырех общим объемом свыше 20 тысяч кубических метров", — уточнил собеседник агентства.
Ранее мэрия города информировала о сильном снегопаде в горной местности и лавиноопасности на высоте выше 500 метров над уровнем моря.