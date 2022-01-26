https://ria.ru/20220126/sobaki-1769656401.html

В Астраханской области бездомные собаки загрызли мужчину

В Астраханской области бездомные собаки загрызли мужчину - РИА Новости, 26.01.2022

В Астраханской области бездомные собаки загрызли мужчину

Следователи возбудили уголовное дело после того, как бездомные собаки загрызли жителя Астраханской области недалекого от гаражного кооператива в Приволжском... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:41

2022-01-26T17:41

2022-01-26T17:48

происшествия

астраханская область

приволжский район

следственный комитет россии (ск рф)

собаки

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как бездомные собаки загрызли жителя Астраханской области недалекого от гаражного кооператива в Приволжском районе, сообщает региональное СУСК."По версии следствия, сегодня, 26 января 2022 года, неподалеку от гаражного кооператива "Энергетик" в Приволжском районе Астраханской области стая бездомных собак напала на 58-летнего местного жителя, который направлялся на работу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте", - говорится в релизе.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ. "Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Приволжского района области", - отмечается в пресс-релизе.Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html

астраханская область

приволжский район

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происшествия, астраханская область, приволжский район, следственный комитет россии (ск рф), собаки, россия