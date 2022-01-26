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Вопрос с третьей сменой в школах пообещали решить к 2023 году
Вопрос с третьей сменой в школах пообещали решить к 2023 году - РИА Новости, 26.01.2022
Вопрос с третьей сменой в школах пообещали решить к 2023 году
Вопрос с третьей сменой в школах будет решен в 2023 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:48
2022-01-26T18:48
2022-01-26T18:50
общество
владимир путин
сергей кравцов
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вопрос с третьей сменой в школах будет решен в 2023 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Доля школ с третьей сменой за последние два года сократилась в два раза, но этот вопрос еще на контроле. И в следующем году он будет полностью закрыт", - заявил Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.На сегодняшний день третья смена сохраняется в школах Тувы, Бурятии, Дагестана и Чечни.
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общество, владимир путин, сергей кравцов, россия
18:48 26.01.2022 (обновлено: 18:50 26.01.2022)
Вопрос с третьей сменой в школах пообещали решить к 2023 году
Министр просвещения Кравцов пообещал решить вопрос с третьей сменой в школах к 2023 году