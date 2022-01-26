https://ria.ru/20220126/smena-1769672370.html

Вопрос с третьей сменой в школах пообещали решить к 2023 году

Вопрос с третьей сменой в школах пообещали решить к 2023 году - РИА Новости, 26.01.2022

Вопрос с третьей сменой в школах пообещали решить к 2023 году

Вопрос с третьей сменой в школах будет решен в 2023 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:48

2022-01-26T18:48

2022-01-26T18:50

общество

владимир путин

сергей кравцов

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вопрос с третьей сменой в школах будет решен в 2023 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Доля школ с третьей сменой за последние два года сократилась в два раза, но этот вопрос еще на контроле. И в следующем году он будет полностью закрыт", - заявил Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.На сегодняшний день третья смена сохраняется в школах Тувы, Бурятии, Дагестана и Чечни.

https://ria.ru/20220125/povar-1769386993.html

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общество, владимир путин, сергей кравцов, россия