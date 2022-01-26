На все случаи жизни: что должен уметь смартфон-флагман
© Фото : пресс-служба vivoСмартфон vivo X70 Pro+
© Фото : пресс-служба vivo
Смартфон vivo X70 Pro+
Без смартфона невозможно представить нашу жизнь, мы используем его для работы, творчества, развлечений. Но даже дорогой телефон не всегда можно назвать многофункциональным. Совместно с компанией vivo МИА "Россия сегодня" рассказывает, каким должен быть идеальный флагман 2022 года.
Кадры решают все
Пользователь ждет от смартфона, чтобы он мог быстро и качественно сделать снимок в любой ситуации. Камера должна одинаково хорошо уметь переснимать документы, делать селфи, портреты, снимать архитектуру и насекомых, пейзажи и далекие корабли в море, мгновенно включаться и делать серию снимков, фотографировать в темноте и в солнечный день.
Для этого нужно, чтобы телефон обладал хорошей матрицей, несколькими объективами, высокопроизводительным процессором и программным обеспечением. Сегодня на рынке достаточно много телефонов с хорошими камерами, причем некоторые из них используют в том числе профессиональные фотографы.
"В ситуациях, которые требуют быстрой реакции, а большую камеру приходится доставать слишком долго, я использую смартфон. Например — зарисовки, тревел-заметки или уличная фотография. В некоторых моих поездках смартфон более предпочтителен. Например — на локальных рынках других стран, когда хочется запечатлеть фактуру и детали, камера телефона менее заметна и не мешает прохожим"
В качестве примера того, на что способна камера современного смартфона, можно привести функционал vivo X70 Pro+. Его основная 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,57 и оптической стабилизацией позволяет снимать ночью без смазанных и зернистых снимков.
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
Смартфон vivo X70 Pro+
1 из 5
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
Смартфон vivo X70 Pro+
2 из 5
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
Смартфон vivo X70 Pro+
3 из 5
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
Смартфон vivo X70 Pro+
4 из 5
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
Смартфон vivo X70 Pro+
5 из 5
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
1 из 5
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
2 из 5
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
3 из 5
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
4 из 5
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
5 из 5
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
Сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 оснащен стабилизацией gimbal OIS: камера находится на подвесе и реагирует на тряску. Благодаря этой функции при повороте телефона вокруг своей оси изображение остается на месте, что очень удобно при съемке вертикальных видео. Подобные технологии на смартфонах раньше применялись довольно редко.
Кроме того, vivo X70 Pro+ оснащен двумя телеобъективами с двухкратным и пятикратным оптическим зумом, 60-кратным гиперзумом и стеклом от Zeiss ikon, которое позволяет делать фотографии светящихся объектов без бликов. Такой набор оптики достаточен для большинства повседневных задач.
"Я в восторге от камеры vivo X70 Pro+! На этот телефон я снимал на рассвете в необыкновенных заброшенных горных поселках Дагестана и башенных комплексах Ингушетии.Там можно наблюдать “Альпийское сияние”. Свет нового дня медленно освещает горы и отблески появляются на древних городских башнях. Передать с помощью камеры смартфона эту невероятную атмосферу сложно, но vivo X70 Pro+ справился с этой задачей"
© Фото : Антон АгарковФото, снятое на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : Антон Агарков
Фото, снятое на смартфон vivo X70 Pro+
Да здравствует 8К
Смартфоны научились снимать видео уже давно, но только в последние годы приблизились по уровню к профессиональным камерам. Один из определяющих факторов — разрешение, которое позволяет не только получать изображение высокой четкости, но и кадрировать его.
© Фото предоставлено пресс-службой vivo Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
1 из 3
Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото предоставлено пресс-службой vivo
© Фото предоставлено пресс-службой vivo Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
2 из 3
Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото предоставлено пресс-службой vivo
© Фото предоставлено пресс-службой vivo Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
3 из 3
Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото предоставлено пресс-службой vivo
1 из 3
Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото предоставлено пресс-службой vivo
2 из 3
Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото предоставлено пресс-службой vivo
3 из 3
Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото предоставлено пресс-службой vivo
Съемкой роликов в формате 4К (3840×2160) уже никого не удивишь. А вот 8К (7680×4320) в новых телефонах встречается далеко не всегда. X70 Pro+ может снимать 8К-видео при 30 FPS и 4K при 60 FPS. Упомянутая выше стабилизация позволяет сглаживать тряску при съемке с рук, а большой размер кадра — легко обрезать видео и делать "наезд" на объект без потери качества. Все это делает этот телефон рабочим инструментом для видеоблогера.
Сегодня в интернете контент с разрешением 4К встречается редко, а 8К – еще реже. Но с приходом в нашу жизнь высокоскоростного мобильного интернета 5g таких видео станет больше, и произойдет это быстрее, чем кажется.
"Съемки на обычный телефон, если он действительно качественный и современный, вполне достаточно. В нем есть все. Ты можешь сразу снять, отрезать, смонтировать и залить на платформу. Не нужен даже компьютер. Современные смартфоны, которые обладают двумя-тремя камерами, позволяют записать одновременно четыре плана. Так можно снять полноценное интервью, а потом смонтировать его. Камера должна снимать как минимум Full HD с частотой кадров не менее 24/сек. 4K еще лучше"
Сердце флагмана
Что важно для игрового смартфона? В первую очередь мощность, вес, хороший экран и эргономика.
"Для меня важно, чтобы разрешение экрана было не меньше 1920*1080, а частота обновления — 60гц или больше. Во время игр экран быстро заляпывается пальцами, а потому нужно, чтобы за пару секунд его можно было протереть чем-то подручным. Лучше, если телефон будет легким. Для игр нужно минимум 128 гигабайт памяти. Очень важно, чтобы аппарат хорошо и удобно лежал в руках".
Совместить в одном устройстве все эти требования непросто, но на рынке есть такие смартфоны. Например — vivo X70 Pro+, который имеет "на борту" один из самых мощных на сегодняшний день процессоров Snapdragon 888+ 5G с тактовой частотой 3 ГГц. Телефон в максимальной комплектации оснащен 12 Гб оперативной памяти, а быстрое хранилище UFS 3.1 позволяет расширять ее еще на 4 Гб. Объем внутренней памяти зависит от спецификации и может достигать 512 Гб. Таким образом, устройство вполне подходит для большинства игр.
Работа из любого места
Сегодня смартфон позволяет делать большую часть дел из любого места. Для этого он должен обладать хорошим экраном, батареей, быстро заряжаться и иметь презентабельный вид, чтобы его не стыдно было положить на стол во время важных переговоров.
"В моей работе, чем больше экран, тем удобнее. Я предпочитаю производительные смартфоны, поскольку много рабочих действий осуществляю с них. Очень важно, чтобы телефона хватало для работы с веб-приложениями типа figma, была возможность прочитать большой JSON, чтобы качество серфинга не сильно зависело от качества адаптированности сайта к мобильному потреблению"
vivo X70 Pro+ имеет AMOLED-экран с разрешением 3200×1440 точек, что позволяет комфортно работать с документами и таблицами. Кроме того, смартфон оснащен системой снижения мерцания при низкой яркости, благодаря чему глаза меньше устают. Телефон поддерживает 55-ваттную и быструю беспроводную зарядку. Аккумулятор объемом 4500 мАч позволяет продержаться как минимум рабочий день при средней загрузке.
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
Смартфон vivo X70 Pro+
1 из 3
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
Смартфон vivo X70 Pro+
2 из 3
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
Смартфон vivo X70 Pro+
3 из 3
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
1 из 3
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
2 из 3
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
3 из 3
Смартфон vivo X70 Pro+
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
Будущее уже сегодня
Если раньше, выбирая телефон для каких-то определенных задач, нужно было идти на компромисс и от чего-то отказываться, то сегодня на рынке есть смартфоны, которые умеют все. Да, их нельзя назвать дешевыми, но и функционал у них очень широк.
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