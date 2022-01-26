https://ria.ru/20220126/smartfon-1767630216.html

На все случаи жизни: что должен уметь смартфон-флагман

Что должен уметь смартфон-флагман. Совместно с компанией vivo

На все случаи жизни: что должен уметь смартфон-флагман

Без смартфона невозможно представить нашу жизнь, мы используем его для работы, творчества, развлечений. Но даже дорогой телефон не всегда можно назвать... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:20

2022-01-26T12:20

2022-01-26T12:20

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Без смартфона невозможно представить нашу жизнь, мы используем его для работы, творчества, развлечений. Но даже дорогой телефон не всегда можно назвать многофункциональным. Совместно с компанией vivo МИА "Россия сегодня" рассказывает, каким должен быть идеальный флагман 2022 года.Кадры решают всеПользователь ждет от смартфона, чтобы он мог быстро и качественно сделать снимок в любой ситуации. Камера должна одинаково хорошо уметь переснимать документы, делать селфи, портреты, снимать архитектуру и насекомых, пейзажи и далекие корабли в море, мгновенно включаться и делать серию снимков, фотографировать в темноте и в солнечный день.Для этого нужно, чтобы телефон обладал хорошей матрицей, несколькими объективами, высокопроизводительным процессором и программным обеспечением. Сегодня на рынке достаточно много телефонов с хорошими камерами, причем некоторые из них используют в том числе профессиональные фотографы.В качестве примера того, на что способна камера современного смартфона, можно привести функционал vivo X70 Pro+. Его основная 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,57 и оптической стабилизацией позволяет снимать ночью без смазанных и зернистых снимков.Сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 оснащен стабилизацией gimbal OIS: камера находится на подвесе и реагирует на тряску. Благодаря этой функции при повороте телефона вокруг своей оси изображение остается на месте, что очень удобно при съемке вертикальных видео. Подобные технологии на смартфонах раньше применялись довольно редко.Кроме того, vivo X70 Pro+ оснащен двумя телеобъективами с двухкратным и пятикратным оптическим зумом, 60-кратным гиперзумом и стеклом от Zeiss ikon, которое позволяет делать фотографии светящихся объектов без бликов. Такой набор оптики достаточен для большинства повседневных задач.Да здравствует 8КСмартфоны научились снимать видео уже давно, но только в последние годы приблизились по уровню к профессиональным камерам. Один из определяющих факторов — разрешение, которое позволяет не только получать изображение высокой четкости, но и кадрировать его.Съемкой роликов в формате 4К (3840×2160) уже никого не удивишь. А вот 8К (7680×4320) в новых телефонах встречается далеко не всегда. X70 Pro+ может снимать 8К-видео при 30 FPS и 4K при 60 FPS. Упомянутая выше стабилизация позволяет сглаживать тряску при съемке с рук, а большой размер кадра — легко обрезать видео и делать "наезд" на объект без потери качества. Все это делает этот телефон рабочим инструментом для видеоблогера.Сегодня в интернете контент с разрешением 4К встречается редко, а 8К – еще реже. Но с приходом в нашу жизнь высокоскоростного мобильного интернета 5g таких видео станет больше, и произойдет это быстрее, чем кажется.Сердце флагманаЧто важно для игрового смартфона? В первую очередь мощность, вес, хороший экран и эргономика.Совместить в одном устройстве все эти требования непросто, но на рынке есть такие смартфоны. Например — vivo X70 Pro+, который имеет "на борту" один из самых мощных на сегодняшний день процессоров Snapdragon 888+ 5G с тактовой частотой 3 ГГц. Телефон в максимальной комплектации оснащен 12 Гб оперативной памяти, а быстрое хранилище UFS 3.1 позволяет расширять ее еще на 4 Гб. Объем внутренней памяти зависит от спецификации и может достигать 512 Гб. Таким образом, устройство вполне подходит для большинства игр.Работа из любого местаСегодня смартфон позволяет делать большую часть дел из любого места. Для этого он должен обладать хорошим экраном, батареей, быстро заряжаться и иметь презентабельный вид, чтобы его не стыдно было положить на стол во время важных переговоров.vivo X70 Pro+ имеет AMOLED-экран с разрешением 3200×1440 точек, что позволяет комфортно работать с документами и таблицами. Кроме того, смартфон оснащен системой снижения мерцания при низкой яркости, благодаря чему глаза меньше устают. Телефон поддерживает 55-ваттную и быструю беспроводную зарядку. Аккумулятор объемом 4500 мАч позволяет продержаться как минимум рабочий день при средней загрузке.Будущее уже сегодняЕсли раньше, выбирая телефон для каких-то определенных задач, нужно было идти на компромисс и от чего-то отказываться, то сегодня на рынке есть смартфоны, которые умеют все. Да, их нельзя назвать дешевыми, но и функционал у них очень широк.ООО "ВИКУЛ"; ИНН: 5024199391; ОГРН 1195081068654; Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, стр. 25, литера 2Б, 2Б1, пом.70.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, гаджеты, смартфоны, россия