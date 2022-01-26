Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/smartfon-1767630216.html
На все случаи жизни: что должен уметь смартфон-флагман
Что должен уметь смартфон-флагман. Совместно с компанией vivo
На все случаи жизни: что должен уметь смартфон-флагман
Без смартфона невозможно представить нашу жизнь, мы используем его для работы, творчества, развлечений. Но даже дорогой телефон не всегда можно назвать... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:20
2022-01-26T12:20
технологии
гаджеты
смартфоны
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767884252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15df61f085a37eaecafd606ae014963e.jpg
Без смартфона невозможно представить нашу жизнь, мы используем его для работы, творчества, развлечений. Но даже дорогой телефон не всегда можно назвать многофункциональным. Совместно с компанией vivo МИА "Россия сегодня" рассказывает, каким должен быть идеальный флагман 2022 года.Кадры решают всеПользователь ждет от смартфона, чтобы он мог быстро и качественно сделать снимок в любой ситуации. Камера должна одинаково хорошо уметь переснимать документы, делать селфи, портреты, снимать архитектуру и насекомых, пейзажи и далекие корабли в море, мгновенно включаться и делать серию снимков, фотографировать в темноте и в солнечный день.Для этого нужно, чтобы телефон обладал хорошей матрицей, несколькими объективами, высокопроизводительным процессором и программным обеспечением. Сегодня на рынке достаточно много телефонов с хорошими камерами, причем некоторые из них используют в том числе профессиональные фотографы.В качестве примера того, на что способна камера современного смартфона, можно привести функционал vivo X70 Pro+. Его основная 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,57 и оптической стабилизацией позволяет снимать ночью без смазанных и зернистых снимков.Сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 оснащен стабилизацией gimbal OIS: камера находится на подвесе и реагирует на тряску. Благодаря этой функции при повороте телефона вокруг своей оси изображение остается на месте, что очень удобно при съемке вертикальных видео. Подобные технологии на смартфонах раньше применялись довольно редко.Кроме того, vivo X70 Pro+ оснащен двумя телеобъективами с двухкратным и пятикратным оптическим зумом, 60-кратным гиперзумом и стеклом от Zeiss ikon, которое позволяет делать фотографии светящихся объектов без бликов. Такой набор оптики достаточен для большинства повседневных задач.Да здравствует 8КСмартфоны научились снимать видео уже давно, но только в последние годы приблизились по уровню к профессиональным камерам. Один из определяющих факторов — разрешение, которое позволяет не только получать изображение высокой четкости, но и кадрировать его.Съемкой роликов в формате 4К (3840×2160) уже никого не удивишь. А вот 8К (7680×4320) в новых телефонах встречается далеко не всегда. X70 Pro+ может снимать 8К-видео при 30 FPS и 4K при 60 FPS. Упомянутая выше стабилизация позволяет сглаживать тряску при съемке с рук, а большой размер кадра — легко обрезать видео и делать "наезд" на объект без потери качества. Все это делает этот телефон рабочим инструментом для видеоблогера.Сегодня в интернете контент с разрешением 4К встречается редко, а 8К – еще реже. Но с приходом в нашу жизнь высокоскоростного мобильного интернета 5g таких видео станет больше, и произойдет это быстрее, чем кажется.Сердце флагманаЧто важно для игрового смартфона? В первую очередь мощность, вес, хороший экран и эргономика.Совместить в одном устройстве все эти требования непросто, но на рынке есть такие смартфоны. Например — vivo X70 Pro+, который имеет "на борту" один из самых мощных на сегодняшний день процессоров Snapdragon 888+ 5G с тактовой частотой 3 ГГц. Телефон в максимальной комплектации оснащен 12 Гб оперативной памяти, а быстрое хранилище UFS 3.1 позволяет расширять ее еще на 4 Гб. Объем внутренней памяти зависит от спецификации и может достигать 512 Гб. Таким образом, устройство вполне подходит для большинства игр.Работа из любого местаСегодня смартфон позволяет делать большую часть дел из любого места. Для этого он должен обладать хорошим экраном, батареей, быстро заряжаться и иметь презентабельный вид, чтобы его не стыдно было положить на стол во время важных переговоров.vivo X70 Pro+ имеет AMOLED-экран с разрешением 3200×1440 точек, что позволяет комфортно работать с документами и таблицами. Кроме того, смартфон оснащен системой снижения мерцания при низкой яркости, благодаря чему глаза меньше устают. Телефон поддерживает 55-ваттную и быструю беспроводную зарядку. Аккумулятор объемом 4500 мАч позволяет продержаться как минимум рабочий день при средней загрузке.Будущее уже сегодняЕсли раньше, выбирая телефон для каких-то определенных задач, нужно было идти на компромисс и от чего-то отказываться, то сегодня на рынке есть смартфоны, которые умеют все. Да, их нельзя назвать дешевыми, но и функционал у них очень широк.ООО "ВИКУЛ"; ИНН: 5024199391; ОГРН 1195081068654; Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, стр. 25, литера 2Б, 2Б1, пом.70.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767884252_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be983e031fa093fcf466b0e6925879d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, гаджеты, смартфоны, россия
12:20 26.01.2022
 

На все случаи жизни: что должен уметь смартфон-флагман

© Фото : пресс-служба vivoСмартфон vivo X70 Pro+
Смартфон vivo X70 Pro+ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : пресс-служба vivo
Смартфон vivo X70 Pro+
Читать ria.ru в
Без смартфона невозможно представить нашу жизнь, мы используем его для работы, творчества, развлечений. Но даже дорогой телефон не всегда можно назвать многофункциональным. Совместно с компанией vivo МИА "Россия сегодня" рассказывает, каким должен быть идеальный флагман 2022 года.

Кадры решают все

Пользователь ждет от смартфона, чтобы он мог быстро и качественно сделать снимок в любой ситуации. Камера должна одинаково хорошо уметь переснимать документы, делать селфи, портреты, снимать архитектуру и насекомых, пейзажи и далекие корабли в море, мгновенно включаться и делать серию снимков, фотографировать в темноте и в солнечный день.
Для этого нужно, чтобы телефон обладал хорошей матрицей, несколькими объективами, высокопроизводительным процессором и программным обеспечением. Сегодня на рынке достаточно много телефонов с хорошими камерами, причем некоторые из них используют в том числе профессиональные фотографы.
"В ситуациях, которые требуют быстрой реакции, а большую камеру приходится доставать слишком долго, я использую смартфон. Например — зарисовки, тревел-заметки или уличная фотография. В некоторых моих поездках смартфон более предпочтителен. Например — на локальных рынках других стран, когда хочется запечатлеть фактуру и детали, камера телефона менее заметна и не мешает прохожим"
Антон Агарков
фотограф
В качестве примера того, на что способна камера современного смартфона, можно привести функционал vivo X70 Pro+. Его основная 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,57 и оптической стабилизацией позволяет снимать ночью без смазанных и зернистых снимков.
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo

Смартфон vivo X70 Pro+

Смартфон vivo X70 Pro+
1 из 5

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo

Смартфон vivo X70 Pro+

Смартфон vivo X70 Pro+
2 из 5

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo

Смартфон vivo X70 Pro+

Смартфон vivo X70 Pro+
3 из 5

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo

Смартфон vivo X70 Pro+

Смартфон vivo X70 Pro+
4 из 5

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo

Смартфон vivo X70 Pro+

Смартфон vivo X70 Pro+
5 из 5

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
1 из 5

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
2 из 5

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
3 из 5

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
4 из 5

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
5 из 5

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
Сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 оснащен стабилизацией gimbal OIS: камера находится на подвесе и реагирует на тряску. Благодаря этой функции при повороте телефона вокруг своей оси изображение остается на месте, что очень удобно при съемке вертикальных видео. Подобные технологии на смартфонах раньше применялись довольно редко.
Кроме того, vivo X70 Pro+ оснащен двумя телеобъективами с двухкратным и пятикратным оптическим зумом, 60-кратным гиперзумом и стеклом от Zeiss ikon, которое позволяет делать фотографии светящихся объектов без бликов. Такой набор оптики достаточен для большинства повседневных задач.
"Я в восторге от камеры vivo X70 Pro+! На этот телефон я снимал на рассвете в необыкновенных заброшенных горных поселках Дагестана и башенных комплексах Ингушетии.Там можно наблюдать “Альпийское сияние”. Свет нового дня медленно освещает горы и отблески появляются на древних городских башнях. Передать с помощью камеры смартфона эту невероятную атмосферу сложно, но vivo X70 Pro+ справился с этой задачей"
Антон Агарков
фотограф
© Фото : Антон АгарковФото, снятое на смартфон vivo X70 Pro+
Фото, снятое на смартфон vivo X70 Pro+ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : Антон Агарков
Фото, снятое на смартфон vivo X70 Pro+

Да здравствует 8К

Смартфоны научились снимать видео уже давно, но только в последние годы приблизились по уровню к профессиональным камерам. Один из определяющих факторов — разрешение, которое позволяет не только получать изображение высокой четкости, но и кадрировать его.
© Фото предоставлено пресс-службой vivo Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
 Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
1 из 3
Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото предоставлено пресс-службой vivo
© Фото предоставлено пресс-службой vivo Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
 Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
2 из 3
Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото предоставлено пресс-службой vivo
© Фото предоставлено пресс-службой vivo Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
 Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
3 из 3
Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото предоставлено пресс-службой vivo
1 из 3
Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото предоставлено пресс-службой vivo
2 из 3
Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото предоставлено пресс-службой vivo
3 из 3
Фотография сделана на смартфон vivo X70 Pro+
© Фото предоставлено пресс-службой vivo
Съемкой роликов в формате 4К (3840×2160) уже никого не удивишь. А вот 8К (7680×4320) в новых телефонах встречается далеко не всегда. X70 Pro+ может снимать 8К-видео при 30 FPS и 4K при 60 FPS. Упомянутая выше стабилизация позволяет сглаживать тряску при съемке с рук, а большой размер кадра — легко обрезать видео и делать "наезд" на объект без потери качества. Все это делает этот телефон рабочим инструментом для видеоблогера.
Сегодня в интернете контент с разрешением 4К встречается редко, а 8К – еще реже. Но с приходом в нашу жизнь высокоскоростного мобильного интернета 5g таких видео станет больше, и произойдет это быстрее, чем кажется.
"Съемки на обычный телефон, если он действительно качественный и современный, вполне достаточно. В нем есть все. Ты можешь сразу снять, отрезать, смонтировать и залить на платформу. Не нужен даже компьютер. Современные смартфоны, которые обладают двумя-тремя камерами, позволяют записать одновременно четыре плана. Так можно снять полноценное интервью, а потом смонтировать его. Камера должна снимать как минимум Full HD с частотой кадров не менее 24/сек. 4K еще лучше"
Арсений Миндлин
начальник отдела оперативного видео

Сердце флагмана

Что важно для игрового смартфона? В первую очередь мощность, вес, хороший экран и эргономика.
"Для меня важно, чтобы разрешение экрана было не меньше 1920*1080, а частота обновления — 60гц или больше. Во время игр экран быстро заляпывается пальцами, а потому нужно, чтобы за пару секунд его можно было протереть чем-то подручным. Лучше, если телефон будет легким. Для игр нужно минимум 128 гигабайт памяти. Очень важно, чтобы аппарат хорошо и удобно лежал в руках".
Георгий Сергеев
геймер
Совместить в одном устройстве все эти требования непросто, но на рынке есть такие смартфоны. Например vivo X70 Pro+, который имеет "на борту" один из самых мощных на сегодняшний день процессоров Snapdragon 888+ 5G с тактовой частотой 3 ГГц. Телефон в максимальной комплектации оснащен 12 Гб оперативной памяти, а быстрое хранилище UFS 3.1 позволяет расширять ее еще на 4 Гб. Объем внутренней памяти зависит от спецификации и может достигать 512 Гб. Таким образом, устройство вполне подходит для большинства игр.

Работа из любого места

Сегодня смартфон позволяет делать большую часть дел из любого места. Для этого он должен обладать хорошим экраном, батареей, быстро заряжаться и иметь презентабельный вид, чтобы его не стыдно было положить на стол во время важных переговоров.
"В моей работе, чем больше экран, тем удобнее. Я предпочитаю производительные смартфоны, поскольку много рабочих действий осуществляю с них. Очень важно, чтобы телефона хватало для работы с веб-приложениями типа figma, была возможность прочитать большой JSON, чтобы качество серфинга не сильно зависело от качества адаптированности сайта к мобильному потреблению"
Алексей Филипповский
руководитель центра интернет-технологий
vivo X70 Pro+ имеет AMOLED-экран с разрешением 3200×1440 точек, что позволяет комфортно работать с документами и таблицами. Кроме того, смартфон оснащен системой снижения мерцания при низкой яркости, благодаря чему глаза меньше устают. Телефон поддерживает 55-ваттную и быструю беспроводную зарядку. Аккумулятор объемом 4500 мАч позволяет продержаться как минимум рабочий день при средней загрузке.
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo

Смартфон vivo X70 Pro+

Смартфон vivo X70 Pro+
1 из 3

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo

Смартфон vivo X70 Pro+

Смартфон vivo X70 Pro+
2 из 3

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
© Фото : предоставлено пресс-службой vivo

Смартфон vivo X70 Pro+

Смартфон vivo X70 Pro+
3 из 3

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
1 из 3

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
2 из 3

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo
3 из 3

Смартфон vivo X70 Pro+

© Фото : предоставлено пресс-службой vivo

Будущее уже сегодня

Если раньше, выбирая телефон для каких-то определенных задач, нужно было идти на компромисс и от чего-то отказываться, то сегодня на рынке есть смартфоны, которые умеют все. Да, их нельзя назвать дешевыми, но и функционал у них очень широк.
ООО "ВИКУЛ"; ИНН: 5024199391; ОГРН 1195081068654; Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, стр. 25, литера 2Б, 2Б1, пом.70.
 
ТехнологииГаджетыСмартфоныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда
01:33В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России
01:22В ЕС оценили ответ США на предложения России
01:17Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
Лента новостейМолния
Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады ЛенинградаВ США заявили о готовности ввести масштабные санкции против РоссииВ ЕС оценили ответ США на предложения РоссииСоветники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашенийЭкономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве