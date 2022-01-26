https://ria.ru/20220126/skoraya-1769659038.html
Среднее время дозвона в скорую помощь составляет три минуты, сообщили в ОНФ
Среднее время дозвона в скорую помощь составляет три минуты, сообщили в ОНФ - РИА Новости, 26.01.2022
Среднее время дозвона в скорую помощь составляет три минуты, сообщили в ОНФ
Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что среднее время дозвона в скорую помощь на фоне... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:53
2022-01-26T17:53
2022-01-26T17:53
распространение коронавируса
общество
владимир путин
общероссийский народный фронт
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750577917_0:116:3175:1902_1920x0_80_0_0_be4bd833743224c4b2c0ba30d450385c.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что среднее время дозвона в скорую помощь на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации составляет 3 минуты, это в пределах нормы."Мы проверяем "скорую", "122", и поликлинические колл-центры. Среднее время дозвона в "скорую" составляет 3 минуты. На последнем месте из всех регионов - Ленинградская область, где 6 минут ожидания, что в пределах нормы. Среднее время дозвона на 122 составляет 2 минуты, но при этом мы фиксируем сбои сейчас в Ингушетии, мы не смогли туда дозвониться. И и в Самарской области, где время ожидания на линии составило 23 минуты, когда мы ее проверяли", - сказал Кузнецов в ходе совещания президента с членами правительства.Кузнецов также добавил, что среднее время дозвона в колл-центры поликлиник составляет 3 минуты, но до 12 регионов дозвониться не удалось.
https://ria.ru/20220120/minzdrav-1768761677.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750577917_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_8dc67f9407054cd13a1fcf5f6caef2fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, общероссийский народный фронт, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Среднее время дозвона в скорую помощь составляет три минуты, сообщили в ОНФ
Глава исполкома ОНФ Кузнецов: среднее время дозвона в скорую помощь составляет три минуты