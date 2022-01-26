https://ria.ru/20220126/skoraya-1769659038.html

Среднее время дозвона в скорую помощь составляет три минуты, сообщили в ОНФ

Среднее время дозвона в скорую помощь составляет три минуты, сообщили в ОНФ - РИА Новости, 26.01.2022

Среднее время дозвона в скорую помощь составляет три минуты, сообщили в ОНФ

Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что среднее время дозвона в скорую помощь на фоне... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:53

2022-01-26T17:53

2022-01-26T17:53

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что среднее время дозвона в скорую помощь на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации составляет 3 минуты, это в пределах нормы."Мы проверяем "скорую", "122", и поликлинические колл-центры. Среднее время дозвона в "скорую" составляет 3 минуты. На последнем месте из всех регионов - Ленинградская область, где 6 минут ожидания, что в пределах нормы. Среднее время дозвона на 122 составляет 2 минуты, но при этом мы фиксируем сбои сейчас в Ингушетии, мы не смогли туда дозвониться. И и в Самарской области, где время ожидания на линии составило 23 минуты, когда мы ее проверяли", - сказал Кузнецов в ходе совещания президента с членами правительства.Кузнецов также добавил, что среднее время дозвона в колл-центры поликлиник составляет 3 минуты, но до 12 регионов дозвониться не удалось.

https://ria.ru/20220120/minzdrav-1768761677.html

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общество, владимир путин, общероссийский народный фронт, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии