https://ria.ru/20220126/siriya-1769706602.html

В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве

В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве - РИА Новости, 26.01.2022

В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве

На северо-востоке Сирии, который на протяжении целого ряда лет находится вне правительственного контроля, наблюдается высокий риск провокаций, направленных на... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T23:55

2022-01-26T23:55

2022-01-26T23:55

война в сирии

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сирия

эль-хасаке

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На северо-востоке Сирии, который на протяжении целого ряда лет находится вне правительственного контроля, наблюдается высокий риск провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, служба безопасности "автономной администрации севера и востока Сирии" проводит массовые задержания мужчин в населенных пунктах Джиср Эш-Шаддади, Телль-Хамис, Телль-Тамр, Эль-Камышлы в провинции Эль-Хасаке и в городе Ракка."В складывающейся ситуации возникает высокий риск проведения радикальными формированиями провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий", - подчеркнул Журавлев.Значительные территории на северо-востоке Сирии контролируют автономисты из альянса "Сирийские демократические силы" (SDF). Их вооруженные отряды, основу которых составляют курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), при поддержке США контролируют большую часть провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также отдельные населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Эль-Камышлы. Официальный Дамаск не признаёт администрацию SDF на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20220126/siriya-1769701377.html

https://ria.ru/20220123/siriya-1769174288.html

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в мире, сирия, эль-хасаке