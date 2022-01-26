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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220126/siriya-1769706602.html
В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве - РИА Новости, 26.01.2022
В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
На северо-востоке Сирии, который на протяжении целого ряда лет находится вне правительственного контроля, наблюдается высокий риск провокаций, направленных на... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:55
2022-01-26T23:55
война в сирии
в мире
сирия
эль-хасаке
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На северо-востоке Сирии, который на протяжении целого ряда лет находится вне правительственного контроля, наблюдается высокий риск провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, служба безопасности "автономной администрации севера и востока Сирии" проводит массовые задержания мужчин в населенных пунктах Джиср Эш-Шаддади, Телль-Хамис, Телль-Тамр, Эль-Камышлы в провинции Эль-Хасаке и в городе Ракка."В складывающейся ситуации возникает высокий риск проведения радикальными формированиями провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий", - подчеркнул Журавлев.Значительные территории на северо-востоке Сирии контролируют автономисты из альянса "Сирийские демократические силы" (SDF). Их вооруженные отряды, основу которых составляют курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), при поддержке США контролируют большую часть провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также отдельные населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Эль-Камышлы. Официальный Дамаск не признаёт администрацию SDF на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20220126/siriya-1769701377.html
https://ria.ru/20220123/siriya-1769174288.html
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в мире, сирия, эль-хасаке
23:55 26.01.2022
 
В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве

Замруководителя ЦПВС Журавлев: в Сирии возрос риск провокаций на межнациональной почве

© Sputnik / Мохаммед МааруфПригород сирийского города Ракка
Пригород сирийского города Ракка - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Мохаммед Мааруф
Пригород сирийского города Ракка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На северо-востоке Сирии, который на протяжении целого ряда лет находится вне правительственного контроля, наблюдается высокий риск провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
По его словам, служба безопасности "автономной администрации севера и востока Сирии" проводит массовые задержания мужчин в населенных пунктах Джиср Эш-Шаддади, Телль-Хамис, Телль-Тамр, Эль-Камышлы в провинции Эль-Хасаке и в городе Ракка.
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"В складывающейся ситуации возникает высокий риск проведения радикальными формированиями провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий", - подчеркнул Журавлев.
Значительные территории на северо-востоке Сирии контролируют автономисты из альянса "Сирийские демократические силы" (SDF). Их вооруженные отряды, основу которых составляют курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), при поддержке США контролируют большую часть провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также отдельные населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Эль-Камышлы. Официальный Дамаск не признаёт администрацию SDF на северо-востоке Сирии.
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