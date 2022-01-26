В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
Замруководителя ЦПВС Журавлев: в Сирии возрос риск провокаций на межнациональной почве
© Sputnik / Мохаммед МааруфПригород сирийского города Ракка
© Sputnik / Мохаммед Мааруф
Пригород сирийского города Ракка. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На северо-востоке Сирии, который на протяжении целого ряда лет находится вне правительственного контроля, наблюдается высокий риск провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
По его словам, служба безопасности "автономной администрации севера и востока Сирии" проводит массовые задержания мужчин в населенных пунктах Джиср Эш-Шаддади, Телль-Хамис, Телль-Тамр, Эль-Камышлы в провинции Эль-Хасаке и в городе Ракка.
"В складывающейся ситуации возникает высокий риск проведения радикальными формированиями провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий", - подчеркнул Журавлев.
Значительные территории на северо-востоке Сирии контролируют автономисты из альянса "Сирийские демократические силы" (SDF). Их вооруженные отряды, основу которых составляют курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), при поддержке США контролируют большую часть провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также отдельные населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Эль-Камышлы. Официальный Дамаск не признаёт администрацию SDF на северо-востоке Сирии.