https://ria.ru/20220126/siriya-1769701377.html

Россия запросила заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии

Россия запросила заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии - РИА Новости, 26.01.2022

Россия запросила заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии

Россия запросила проведение заседания СБ ООН в четверг в связи с недавними нападениями ИГ* на северо-востоке Сирии, сообщил журналистам первый зампостреда РФ... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T22:56

2022-01-26T22:56

2022-01-26T23:07

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ООН, 26 янв - РИА Новости. Россия запросила проведение заседания СБ ООН в четверг в связи с недавними нападениями ИГ* на северо-востоке Сирии, сообщил журналистам первый зампостреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы глубоко обеспокоены в связи сообщениями о недавних нападениях ИГИЛ* на северо-востоке Сирии и в целом ситуацией в этой части страны", - сказал Полянский, добавив, что запрашивается проведение заседания в четверг.По его словам, Москва запросила отдельного заседания, в ходе которого предполагается заслушать доклад замгенсека ООН, главы контртеррористического управления организации Владимира Воронкова и других представителей секретариата ООН о последних событиях на северо-востоке Сирии.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220124/siriya-1769211150.html

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в мире, сирия, совет безопасности оон, россия