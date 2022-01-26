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Папа Франциск во время всеобщей аудиенции пошутил о своем самочувствии
Папа Франциск во время всеобщей аудиенции пошутил о своем самочувствии - РИА Новости, 26.01.2022
Папа Франциск во время всеобщей аудиенции пошутил о своем самочувствии
Папа Римский Франциск в среду в ходе традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане посетовал на боль в колене и сказал паломникам, что по этой причине не сможет... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:37
2022-01-26T12:37
2022-01-26T12:37
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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ВАТИКАН, 26 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в среду в ходе традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане посетовал на боль в колене и сказал паломникам, что по этой причине не сможет лично поприветствовать всех желающих."Сегодня не смогу пройти среди вас, чтобы поприветствовать. У меня проблема с правой ногой – воспалилась коленная связка. Но я спущусь (со сцены), а вы подходите для приветствия. Это пройдет", - сказал понтифик, которому в декабре исполнилось 85 лет.При этом папа Франциск пошутил по поводу своего недомогания. "Говорят, что это бывает только у стариков. Не знаю, почему это случилось со мной", - сказал он под аплодисменты присутствующих.
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский