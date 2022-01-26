https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html
На Украине захотели сдаться России в плен
"Сдадимся в плен". На Украине придумали план по спасению страны - РИА Новости, 26.01.2022
На Украине захотели сдаться России в плен
Украинцы настолько устали от напряжения на фоне новостей о якобы "готовящейся российской агрессии", что уже в шутку предлагают первыми объявить войну России,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:58
2022-01-26T17:58
2022-01-26T23:07
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинцы настолько устали от напряжения на фоне новостей о якобы "готовящейся российской агрессии", что уже в шутку предлагают первыми объявить войну России, чтобы сразу же сдаться в плен, заявил депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич с трибуны. Его слова опубликовал телеканал "Рада"."Общество ждет от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир и о котором говорят на Украине. <…> Уже люди шутят: давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы этот кошмар закончился", — сказал он.По словам политика, только соблюдение Минских соглашений сможет гарантировать разрешение конфликта.Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html
https://ria.ru/20220126/gaz-1769553899.html
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в мире, украина, сша, нестор шуфрич, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
17:58 26.01.2022 (обновлено: 23:07 26.01.2022)
"Сдадимся в плен". На Украине придумали план по спасению страны
Депутат Рады Шуфрич: украинцы готовы объявить войну России, чтобы сразу сдаться в плен