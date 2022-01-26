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Суд в Челябинске рассмотрит дело о травмировании мальчика во время тренинга

Суд в Челябинске рассмотрит дело о травмировании мальчика во время тренинга - РИА Новости, 26.01.2022

Суд в Челябинске рассмотрит дело о травмировании мальчика во время тренинга

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, организовавшей психологический тренинг для подростков, где при выполнении... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:07

2022-01-26T10:07

2022-01-26T10:34

происшествия

челябинская область

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, организовавшей психологический тренинг для подростков, где при выполнении спортивного упражнения школьник упал и повредил спину, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.Как сообщало управление СК РФ по региону, следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью) по факту получения травмы спины 12-летним школьником при прохождении психологического тренинга.Прокуратура уточняет, что обвиняемая, директор ООО "Опыт и молодость", в помещениях дома по улице Худякова оказывала для несовершеннолетних услуги, предусматривающие упражнения на игровом оборудовании, не отвечающие требованиям безопасности. В августе 2020 года 12-летний мальчик, не проинструктированный о технике безопасности, без защитного и страховочного оборудования на веревке, закрепленной на детской спортплощадке между деревьями на высоте не менее 140 см, потерял равновесие и упал спиной вниз на твердую поверхность, получив тяжкий вред здоровью."Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220124/napadenie-1769225060.html

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происшествия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), россия