10:07 26.01.2022 (обновлено: 10:34 26.01.2022)
Суд в Челябинске рассмотрит дело о травмировании мальчика во время тренинга
В Челябинске суд рассмотрит дело о причинении вреда здоровью ребенка во время тренинга
Дети в школе
ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, организовавшей психологический тренинг для подростков, где при выполнении спортивного упражнения школьник упал и повредил спину, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало управление СК РФ по региону, следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью) по факту получения травмы спины 12-летним школьником при прохождении психологического тренинга.
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Прокуратура уточняет, что обвиняемая, директор ООО "Опыт и молодость", в помещениях дома по улице Худякова оказывала для несовершеннолетних услуги, предусматривающие упражнения на игровом оборудовании, не отвечающие требованиям безопасности. В августе 2020 года 12-летний мальчик, не проинструктированный о технике безопасности, без защитного и страховочного оборудования на веревке, закрепленной на детской спортплощадке между деревьями на высоте не менее 140 см, потерял равновесие и упал спиной вниз на твердую поверхность, получив тяжкий вред здоровью.
"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.