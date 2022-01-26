12:40 26.01.2022 (обновлено: 12:51 26.01.2022)
В Кремле заявили об отсутствии планов по переводу всех учащихся на дистант
Пресс-секретарь Песков: планов по по переводу всех учащихся на дистант пока нет
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПреподаватель в учебном классе московской общеобразовательной школы №2107 во время подготовки к возобновлению очного обучения
Преподаватель в учебном классе московской общеобразовательной школы №2107 во время подготовки к возобновлению очного обучения
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вопрос по переводу всех школьников и студентов в РФ на дистанционное обучение относится к компетенции оперштаба, но таких планов, как известно Кремлю, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вообще не рассматривается в Кремле, это может рассматриваться только в оперативном штабе в правительстве... Но насколько мне известно, таких планов нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, рассматривается ли на федеральном уровне возможность перевода школьников и студентов на дистанционное обучение.
Ранее в среду департамент здравоохранения Москвы сообщил, что число заболевших COVID детей в столице за две недели выросло в 14 раз, а госпитализации – в 10 раз; плановая госпитализация в детские больницы закрыта на три недели. Изменения не распространяются на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.