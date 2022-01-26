https://ria.ru/20220126/shkola-1769583162.html

В Кремле заявили об отсутствии планов по переводу всех учащихся на дистант

В Кремле заявили об отсутствии планов по переводу всех учащихся на дистант - РИА Новости, 26.01.2022

В Кремле заявили об отсутствии планов по переводу всех учащихся на дистант

Вопрос по переводу всех школьников и студентов в РФ на дистанционное обучение относится к компетенции оперштаба, но таких планов, как известно Кремлю, пока нет, РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:40

2022-01-26T12:40

2022-01-26T12:51

дмитрий песков

россия

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вопрос по переводу всех школьников и студентов в РФ на дистанционное обучение относится к компетенции оперштаба, но таких планов, как известно Кремлю, пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это вообще не рассматривается в Кремле, это может рассматриваться только в оперативном штабе в правительстве... Но насколько мне известно, таких планов нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, рассматривается ли на федеральном уровне возможность перевода школьников и студентов на дистанционное обучение.Ранее в среду департамент здравоохранения Москвы сообщил, что число заболевших COVID детей в столице за две недели выросло в 14 раз, а госпитализации – в 10 раз; плановая госпитализация в детские больницы закрыта на три недели. Изменения не распространяются на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

https://ria.ru/20220126/shkoly-1769551438.html

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дмитрий песков, россия, общество