https://ria.ru/20220126/shakhtery-1769640029.html

В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда шахтеров

В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда шахтеров - РИА Новости, 26.01.2022

В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда шахтеров

Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный гарантированный государством оклад шахтера, сообщил... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:38

2022-01-26T16:38

2022-01-26T16:38

общество

госдума рф

сергей миронов

telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный гарантированный государством оклад шахтера, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов."Справедливая Россия – За правду" предлагает установить минимальный гарантированный государством оклад шахтёра в размере не менее двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения по Российской Федерации. На сегодняшний день это 26 052 рубля", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что законопроект был внесен в Госдуму сегодня."На угледобывающих предприятиях, в профсоюзах, в экспертном сообществе этот вопрос обсуждается давно. Сегодня владельцы шахт могут устанавливать сотрудникам любой оклад. Никакими документами он не регламентируется, и поэтому людям, которые работают под землёй на вредных работах и в тяжёлых условиях, часто "с потолка" устанавливают базовую ставку в пять, семь, десять тысяч рублей. Далее от этой суммы у них зависят премиальные, и в целом за месяц получается немного", - отметил депутат.Миронов подчеркнул, что если решение будет принято, то у шахтеров существенно увеличатся премиальные, доплаты, надбавки, выплаты за переработку, и по итогам месяца они начнут получать на руки существенно больше денег, чем сейчас."Одним словом, если владельцы шахт не могут по-человечески отнестись к людям, то за решение проблемы оплаты труда должно наконец-то взяться государство", - добавил он.

https://ria.ru/20220122/shakhta-1769028233.html

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общество, госдума рф, сергей миронов, telegram (приложение), россия