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Viasat провел в театре Crave премьеру полицейского сериала "Ночные вызовы"
Viasat провел в театре Crave премьеру полицейского сериала "Ночные вызовы" - РИА Новости, 26.01.2022
Viasat провел в театре Crave премьеру полицейского сериала "Ночные вызовы"
Компания Viasat 24 января организовала в известном светской Москве театре Crave закрытую премьеру одного из самых ожидаемых сериалов этой зимы "Ночные вызовы" с РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:58
2022-01-26T12:57
пресс-релизы
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МОСКВА, 26 янв — Пресс-служба Viasat. Компания Viasat 24 января организовала в известном светской Москве театре Crave закрытую премьеру одного из самых ожидаемых сериалов этой зимы "Ночные вызовы" с Мартином Фриманом в главной роли. Первыми зрителями интригующей полицейской драмы стали звезды кино и шоу-бизнеса. 25 января сериал станет доступен для всех зрителей на территории России эксклюзивно на канале ViP Premiere в пакете ViP, а также на онлайн-платформе viju.Премьеру посетили Светлана Бондарчук, Денис Шведов, Арина Шарапова, Юрий Быков, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Вуличенко, Александр Носик, Алена Апина, Гевонд Андреасян, Григорий Калинин, DJ Грув, Маша Гончарук, Саша Попова, Настя Крайнова, Юлия Беретта, Данила Белых, Анна Чурина, Юлия Хамитова, Георгий Шабанов, Александр Дронов, Камила АлиХан, Никита Карстен.Помимо предпремьерного показа, гостей ждала необычная инсталляция - настоящая кованая тюремная камера с цветным логотипом сериала, стилизованным под проблесковый маячок полицейского автомобиля! Эффектная фотозона в фойе театра моментально привлекла внимание СМИ и селебрити. Знаменитости с удовольствием фотографировались и примеряли на себя роль подозреваемых в окружении полицейских атрибутов: наручников и бронежилета. В центре камеры разместили фото главного героя сериала – ливерпульского патрульного Криса, роль которого исполнил известный по трилогии “Хоббит” и сериалу “Шерлок” Мартин Фриман."Ночные вызовы" — это необычный и честный проект, а Мартин Фриман, патрулирующий улицы Ливерпуля, делает его по-настоящему особенным. Рейтинг ожидания сериала очень высок. Мы рады, что сделка с нашим стратегическим партнером Fremantle позволяет нам показывать еще больше новых сериалов, которые так ждут зрители. В рамках контракта мы уже организовали показ многих громких эксклюзивных проектов, среди них - "Молодой папа", "Мерлин", "Дублинские убийства", "Германия 83" и "Германия 86", – говорит генеральный директор группы компаний Viasat Алексей Кроль.Производством сериала "Ночные вызовы" занималась британская компания Dancing Ledge Productions. У "руля" проекта стоял бывший офицер Тони Шумахер, который полностью оставил карьеру в полиции и стал сценаристом. По сюжету Крис вместе со своей молодой напарницей Рэйчел (Эделайо Эдедайо) самоотверженно борются с преступностью на улицах родного города. Шесть серий – шесть ночных дежурств. Каждый эпизод отражает реалии жизни британской полиции – опасности, которые таят ночные смены, и проблемы, которые героям приходится решать. Несмотря на весь драматизм ситуации, в сериале есть место и юмору, который придает проекту особую атмосферу.Помимо Мартина Фримана и Эделайо Эдедайо, в проекте приняли участие Уоррен Браун, Фил Барантини, Фэй МакКивер и другие актеры. Кстати, с МакКивер Фриман уже снимался в детективном проекте "Исповедь" (2019).Режиссером сериала "Ночные вызовы" выступил Тим Милантс, известный своей работой над "Острыми козырьками", "Легионом", "Террором" и "Рассказами из петли"."Ночные вызовы" — современный честный сериал с необычным сюжетом и блестящей актерской игрой Мартина Фримана, гарантированно заставит переосмыслить многие вещи.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы
12:58 26.01.2022
 

Viasat провел в театре Crave премьеру полицейского сериала "Ночные вызовы"

© BBC Television Centre (2022 – ...)Кадр из сериала "Ночные вызовы"
Кадр из сериала Ночные вызовы
© BBC Television Centre (2022 – ...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — Пресс-служба Viasat. Компания Viasat 24 января организовала в известном светской Москве театре Crave закрытую премьеру одного из самых ожидаемых сериалов этой зимы "Ночные вызовы" с Мартином Фриманом в главной роли. Первыми зрителями интригующей полицейской драмы стали звезды кино и шоу-бизнеса. 25 января сериал станет доступен для всех зрителей на территории России эксклюзивно на канале ViP Premiere в пакете ViP, а также на онлайн-платформе viju.
Премьеру посетили Светлана Бондарчук, Денис Шведов, Арина Шарапова, Юрий Быков, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Вуличенко, Александр Носик, Алена Апина, Гевонд Андреасян, Григорий Калинин, DJ Грув, Маша Гончарук, Саша Попова, Настя Крайнова, Юлия Беретта, Данила Белых, Анна Чурина, Юлия Хамитова, Георгий Шабанов, Александр Дронов, Камила АлиХан, Никита Карстен.
Помимо предпремьерного показа, гостей ждала необычная инсталляция - настоящая кованая тюремная камера с цветным логотипом сериала, стилизованным под проблесковый маячок полицейского автомобиля! Эффектная фотозона в фойе театра моментально привлекла внимание СМИ и селебрити. Знаменитости с удовольствием фотографировались и примеряли на себя роль подозреваемых в окружении полицейских атрибутов: наручников и бронежилета. В центре камеры разместили фото главного героя сериала – ливерпульского патрульного Криса, роль которого исполнил известный по трилогии “Хоббит” и сериалу “Шерлок” Мартин Фриман.
"Ночные вызовы" — это необычный и честный проект, а Мартин Фриман, патрулирующий улицы Ливерпуля, делает его по-настоящему особенным. Рейтинг ожидания сериала очень высок. Мы рады, что сделка с нашим стратегическим партнером Fremantle позволяет нам показывать еще больше новых сериалов, которые так ждут зрители. В рамках контракта мы уже организовали показ многих громких эксклюзивных проектов, среди них - "Молодой папа", "Мерлин", "Дублинские убийства", "Германия 83" и "Германия 86", – говорит генеральный директор группы компаний Viasat Алексей Кроль.
Производством сериала "Ночные вызовы" занималась британская компания Dancing Ledge Productions. У "руля" проекта стоял бывший офицер Тони Шумахер, который полностью оставил карьеру в полиции и стал сценаристом. По сюжету Крис вместе со своей молодой напарницей Рэйчел (Эделайо Эдедайо) самоотверженно борются с преступностью на улицах родного города. Шесть серий – шесть ночных дежурств. Каждый эпизод отражает реалии жизни британской полиции – опасности, которые таят ночные смены, и проблемы, которые героям приходится решать. Несмотря на весь драматизм ситуации, в сериале есть место и юмору, который придает проекту особую атмосферу.
Помимо Мартина Фримана и Эделайо Эдедайо, в проекте приняли участие Уоррен Браун, Фил Барантини, Фэй МакКивер и другие актеры. Кстати, с МакКивер Фриман уже снимался в детективном проекте "Исповедь" (2019).
Режиссером сериала "Ночные вызовы" выступил Тим Милантс, известный своей работой над "Острыми козырьками", "Легионом", "Террором" и "Рассказами из петли".
"Ночные вызовы" — современный честный сериал с необычным сюжетом и блестящей актерской игрой Мартина Фримана, гарантированно заставит переосмыслить многие вещи.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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