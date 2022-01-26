https://ria.ru/20220126/sderzhivanie-1769561101.html

Сколько США тратят на сдерживание России

Сколько США тратят на сдерживание России - РИА Новости, 26.01.2022

Сколько США тратят на сдерживание России

Соединенные Штаты ежегодно закладывают в бюджет расходы на программу "Европейская инициатива сдерживания" (European Deterrence Initiative, EDI). Она была... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:39

2022-01-26T16:39

2022-01-26T16:44

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Соединенные Штаты ежегодно закладывают в бюджет расходы на программу "Европейская инициатива сдерживания" (European Deterrence Initiative, EDI). Она была запущена в 2014 году спустя три месяца после присоединения Крыма к России. Главной задачей программы является расширение военного присутствия США в Европе, чтобы снизить обеспокоенность членов НАТО "российской агрессией". В рамках инициативы Вашингтон усиливает действующие подразделения, модернизирует инфраструктуру, проводит совместные учения. Смотрите в инфографике Ria.ru, во сколько обходится Америке эта деятельность.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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