https://ria.ru/20220126/sderzhivanie-1769561101.html
Сколько США тратят на сдерживание России
Сколько США тратят на сдерживание России - РИА Новости, 26.01.2022
Сколько США тратят на сдерживание России
Соединенные Штаты ежегодно закладывают в бюджет расходы на программу "Европейская инициатива сдерживания" (European Deterrence Initiative, EDI). Она была... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:39
2022-01-26T16:39
2022-01-26T16:44
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Соединенные Штаты ежегодно закладывают в бюджет расходы на программу "Европейская инициатива сдерживания" (European Deterrence Initiative, EDI). Она была запущена в 2014 году спустя три месяца после присоединения Крыма к России. Главной задачей программы является расширение военного присутствия США в Европе, чтобы снизить обеспокоенность членов НАТО "российской агрессией". В рамках инициативы Вашингтон усиливает действующие подразделения, модернизирует инфраструктуру, проводит совместные учения. Смотрите в инфографике Ria.ru, во сколько обходится Америке эта деятельность.
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РИА Новости
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