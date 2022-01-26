23:16 26.01.2022 (обновлено: 23:57 26.01.2022)
СМИ: ЕЦБ запросил у банков данные о готовности к отключению России от SWIFT
FT: в ЕЦБ запросили у банков отчетность о готовности к отключению России от SWIFT
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Должностные лица Европейского центрального банка попросили банки, представленные в России, указать, как они справятся с разными сценариями, например с отключением РФ от SWIFT, на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сообщает газета Financial Times.
"Должностные лица ЕЦБ попросили ознакомить их с подробностями того, как банки справятся с разными сценариями, такими как решение отключить Россию от SWIFT", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на осведомленные источники.
Отмечается, что ЕЦБ предупредил кредиторов, представленных в России, приготовиться к введению международных санкций, если "Москва нападет на Украину".
По данным газеты, ЕЦБ также потребовал информацию о связях на Украине и в РФ от банков Deutsche Bank и ING.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.