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Любые санкции против России затронут и Германию, заявили в Берлине
Любые санкции против России затронут и Германию, заявили в Берлине - РИА Новости, 26.01.2022
Любые санкции против России затронут и Германию, заявили в Берлине
Любые возможные санкции против России затронули бы немецкую экономику, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:48
2022-01-26T16:48
2022-01-26T16:55
германия
россия
в мире
роберт хабек
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Любые возможные санкции против России затронули бы немецкую экономику, заявил на брифинге в Берлине глава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек."Ситуация на границе Восточной Украины опасная и напряженная. Поэтому я не хочу спекулировать о том, что "было бы, если". Глава МИД ФРГ (Анналена) Бербок и канцлер (Олаф) Шольц заявили, что рассматриваются все (меры), если дойдет до этого. Но это только предисловие. Правительство ФРГ предпринимает все усилия, делает все, что в наших силах, чтобы до этого не дошло... Если санкции будут, были бы введены, то нет таких, которые бы не затронули в том числе немецкую экономику", - сказал Хабек, отвечая на вопрос о возможных санкциях в адрес России.
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германия, россия, в мире, роберт хабек
16:48 26.01.2022 (обновлено: 16:55 26.01.2022)
Любые санкции против России затронут и Германию, заявили в Берлине
Вице-канцлер ФРГ Хабек: любые санкции против Москвы затронули бы и Берлин