https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769614378.html

В Вене заявили, что ЕС пострадает от новых санкций сильнее, чем Россия

В Вене заявили, что ЕС пострадает от новых санкций сильнее, чем Россия - РИА Новости, 26.01.2022

В Вене заявили, что ЕС пострадает от новых санкций сильнее, чем Россия

Россия хорошо подготовлена ​​к новым экономическим санкциям Запада, Европа пострадает больше, говорится в зимнем прогнозе Венского института международных... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:40

2022-01-26T14:40

2022-01-26T14:40

экономика

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Россия хорошо подготовлена ​​к новым экономическим санкциям Запада, Европа пострадает больше, говорится в зимнем прогнозе Венского института международных экономических исследований (WIIW)."В нашем прогнозе мы исходим из эскалации между Россией и Западом с последующим введением дальнейших взаимных экономических санкций. Они коснутся обеих сторон, но не должны в целом остановить восстановление экономики Восточной Европы", — отмечает заместитель директора WIIW и ведущий автор зимнего прогноза Ричард Гривсон. Таким образом, в 2023 году российская экономика должна вырасти всего на 1,5%. При этом в исследовании учитывались последствия возможного конфликта вокруг Украины, но не масштабного вторжения.По мнению Гривсона, санкции не заставят Россию пойти на уступки. "Консервативная денежно-кредитная и фискальная политика позволила России накопить значительные валютные резервы в размере 630 миллиардов долларов США. Валовые валютные резервы, включая золото, составляли около 40% ВВП России по состоянию на ноябрь 2021 года, а внешний долг невелик", - говорится в прогнозе.Согласно прогнозу, столкновение с Россией может сильнее ударить по ЕС. "Если вооруженный конфликт действительно разразится, и без того высокие цены на природный газ и нефть взлетят до небес, а инфляция продолжит расти", - подчеркнул Гривсон.В среднем, WIIW ожидает уровень инфляции в 10,2% для Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в этом году (8,7% в прошлом году), в Турции – 26,2%. В Польше, Чехии, Словакии и Венгрии уровень инфляции должен составить в среднем 5,2%. Австрийские компании также пострадают от новых санкций против России, говорится в прогнозе.

https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769582627.html

https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769529189.html

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экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, россия