https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769594037.html

В Совфеде предупредили США о последствиях антироссийских санкций

В Совфеде предупредили США о последствиях антироссийских санкций - РИА Новости, 26.01.2022

В Совфеде предупредили США о последствиях антироссийских санкций

Санкции Запада против России ударят по самим организаторам ограничений, подорвут доверие к США как финансовому партнеру по всему миру, заявил глава комиссии... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:22

2022-01-26T13:22

2022-01-26T13:22

сша

москва

андрей климов

санкции в отношении россии

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Санкции Запада против России ударят по самим организаторам ограничений, подорвут доверие к США как финансовому партнеру по всему миру, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Санкции, которыми Запад пугает Москву, будут в итоге самоубийственными для большинства стран ЕС, они также подорвут доверие к США как финансовому партнеру по всему миру и катастрофически обвалят глобальные рынки", - написал политик в своем телеграмм-канале.По его словам, устоят лишь подлинно суверенные государства, Россия в их числе. "Ракетно-ядерный сценарий последствий нынешнего кризиса отвергают все государства-обладатели оружия Судного Дня (включая США) - умирать за Украину не жаждет никто!", - отметил Климов."По-хорошему, остаётся одно - не испытывать судьбу и подписать с Москвой новый договор, как когда-то в Хельсинки", - уверен он.Климов также подчеркнул, что втянуть Россию в так называемое "нападение на Украину" у западных провокаторов не получается."Но это не значит, что Россия оставит в беде своих сограждан, живущих на Донбассе. При таком сценарии (масштабном наступлении ВСУ, националистов и чужеземных наемников вопреки Минским соглашениям) международно-правовые условия изменятся для киевских марионеток самым драматическим образом, и тогда вся ответственность за судьбу Украины ляжет на Запад и его ставленников в Киеве", - заключил политик.

https://ria.ru/20220124/valyuta-1769278984.html

сша

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сша, москва, андрей климов, санкции в отношении россии, вооруженные силы украины, россия