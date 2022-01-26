В Совфеде предупредили США о последствиях антироссийских санкций
Сенатор Климов: санкции против России подорвут доверие к США как финансовому партнеру
© AP Photo / Brynn AndersonЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Brynn Anderson
Здание Капитолия в Вашингтоне
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Санкции Запада против России ударят по самим организаторам ограничений, подорвут доверие к США как финансовому партнеру по всему миру, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Санкции, которыми Запад пугает Москву, будут в итоге самоубийственными для большинства стран ЕС, они также подорвут доверие к США как финансовому партнеру по всему миру и катастрофически обвалят глобальные рынки", - написал политик в своем телеграмм-канале.
По его словам, устоят лишь подлинно суверенные государства, Россия в их числе. "Ракетно-ядерный сценарий последствий нынешнего кризиса отвергают все государства-обладатели оружия Судного Дня (включая США) - умирать за Украину не жаждет никто!", - отметил Климов.
"По-хорошему, остаётся одно - не испытывать судьбу и подписать с Москвой новый договор, как когда-то в Хельсинки", - уверен он.
Климов также подчеркнул, что втянуть Россию в так называемое "нападение на Украину" у западных провокаторов не получается.
"Но это не значит, что Россия оставит в беде своих сограждан, живущих на Донбассе. При таком сценарии (масштабном наступлении ВСУ, националистов и чужеземных наемников вопреки Минским соглашениям) международно-правовые условия изменятся для киевских марионеток самым драматическим образом, и тогда вся ответственность за судьбу Украины ляжет на Запад и его ставленников в Киеве", - заключил политик.
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