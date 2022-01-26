https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769582627.html
Песков ответил на призывы США заморозить "активы Путина"
Песков ответил на призывы США заморозить "активы Путина" - РИА Новости, 26.01.2022
Песков ответил на призывы США заморозить "активы Путина"
Возможное введение санкций США против президента России Владимира Путина является политически деструктивным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:37
2022-01-26T12:37
2022-01-26T14:14
россия
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сша
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Возможное введение санкций США против президента России Владимира Путина является политически деструктивным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее лидер Соединенных Штатов Джо Байден не исключил введение ограничения против своего российского коллеги, также этот вопрос обсуждали в американском сенате."Это не болезненно, это деструктивно политически", — прокомментировал представитель Кремля.На вопрос журналистов, по-прежнему ли президент России держит зарплату в банке "Россия", он ответил: "Безусловно".Песков также отметил, что санкции бессмысленны для любого представителя высшего руководства России."Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна", — пояснил он.В Кремле предположили, что "не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США" не запросили соответствующую информацию у экспертов по России.В последние месяцы Запад активно обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и в случае эскалации угрожает санкциями, в частности против президента и членов правительства. В России отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают военных и технику в пределах своих территорий. В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ.Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов и оружие, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.
https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769557874.html
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россия, в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден
12:37 26.01.2022 (обновлено: 14:14 26.01.2022)
Песков ответил на призывы США заморозить "активы Путина"
Песков назвал призывы США к санкциям против Путина политически деструктивными
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Возможное введение санкций США против президента России Владимира Путина является политически деструктивным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее лидер Соединенных Штатов Джо Байден
не исключил введение ограничения против своего российского коллеги, также этот вопрос обсуждали в американском сенате.
"Это не болезненно, это деструктивно политически", — прокомментировал представитель Кремля.
На вопрос журналистов, по-прежнему ли президент России держит зарплату в банке "Россия", он ответил: "Безусловно".
Песков также отметил, что санкции бессмысленны для любого представителя высшего руководства России.
"Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна", — пояснил он.
В Кремле предположили, что "не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США" не запросили соответствующую информацию у экспертов по России.
В последние месяцы Запад активно обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и в случае эскалации угрожает санкциями, в частности против президента и членов правительства. В России отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают военных и технику в пределах своих территорий. В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ.
Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов и оружие, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.
В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.