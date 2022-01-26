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Лавров: США пытаются наказать Россию и Китай санкциями против спецслужб
Лавров: США пытаются наказать Россию и Китай санкциями против спецслужб - РИА Новости, 26.01.2022
Лавров: США пытаются наказать Россию и Китай санкциями против спецслужб
США пытаются "наказать" Россию и Китай санкциями и провокациями спецслужб, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:21
2022-01-26T12:21
2022-01-26T13:03
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. США пытаются "наказать" Россию и Китай санкциями и провокациями спецслужб, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, Вашингтон и его союзники навязывают собственное видение устройства международной жизни, присваивая себе право разрабатывать правила в самых разных областях."Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику, прежде всего нашу страну и КНР, пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.
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Лавров: "США пытаются наказать Россию и Китай санкциями"
США пытаются "наказать" Россию и Китай санкциями и провокациями спецслужб, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон и его союзники навязывают собственное видение устройства международной жизни, присваивая себе право разрабатывать правила в самых разных областях.
2022-01-26T12:21
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РИА Новости
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сша, китай, россия, вашингтон (город), госдума рф, сергей лавров
12:21 26.01.2022 (обновлено: 13:03 26.01.2022)
Лавров: США пытаются наказать Россию и Китай санкциями против спецслужб
Глава МИД Лавров: США пытаются наказать Россию и Китай санкциями против спецслужб