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Лавров: США пытаются наказать Россию и Китай санкциями против спецслужб

Лавров: США пытаются наказать Россию и Китай санкциями против спецслужб - РИА Новости, 26.01.2022

Лавров: США пытаются наказать Россию и Китай санкциями против спецслужб

США пытаются "наказать" Россию и Китай санкциями и провокациями спецслужб, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022

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сша

китай

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госдума рф

сергей лавров

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. США пытаются "наказать" Россию и Китай санкциями и провокациями спецслужб, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, Вашингтон и его союзники навязывают собственное видение устройства международной жизни, присваивая себе право разрабатывать правила в самых разных областях."Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику, прежде всего нашу страну и КНР, пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.

сша

китай

россия

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "США пытаются наказать Россию и Китай санкциями" США пытаются "наказать" Россию и Китай санкциями и провокациями спецслужб, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон и его союзники навязывают собственное видение устройства международной жизни, присваивая себе право разрабатывать правила в самых разных областях. 2022-01-26T12:21 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, россия, вашингтон (город), госдума рф, сергей лавров