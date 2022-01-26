https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769557874.html

Глава МИД Британии не исключила введения персональных санкций против Путина

Глава МИД Британии не исключила введения персональных санкций против Путина - РИА Новости, 26.01.2022

Глава МИД Британии не исключила введения персональных санкций против Путина

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране не исключают возможности введения санкций лично против президента России Владимира... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:55

2022-01-26T10:55

2022-01-26T10:55

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лиз трасс

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ЛОНДОН, 26 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране не исключают возможности введения санкций лично против президента России Владимира Путина."Мы ничего не исключаем", - заявила Трасс в эфире телеканала Sky News в ответ на вопрос, поддержит ли Лондон предполагаемое введение санкций против российского президента, о котором говорил президент США Джо Байден.​​​​Ранее президент США Байден не исключил введения санкций лично против президента России Путина в случае якобы возможной эскалации со стороны России против Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769472728.html

https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762838618.html

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в мире, сша, великобритания, владимир путин, джо байден, форин-офис, россия, лиз трасс