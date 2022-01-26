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Крупные компании призвали Байдена к осторожности в санкциях против России
Крупные компании призвали Байдена к осторожности в санкциях против России - РИА Новости, 26.01.2022
Крупные компании призвали Байдена к осторожности в санкциях против России
Ряд крупных американских компаний призывают президента США Джо Байдена и конгресс проявлять осторожность в вопросе санкций против России, сообщают СМИ. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:53
2022-01-26T10:53
в мире
general electric
киев
сша
джо байден
chevron
нато
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ряд крупных американских компаний призывают президента США Джо Байдена и конгресс проявлять осторожность в вопросе санкций против России, сообщают СМИ.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все эти заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ."Администрация Байдена и конгресс должны прояснить детали на случай, если они должны будут последовать угрозе санкций", - заявил агентству Рейтер глава Национального совета по внешней торговле США (NFTC) Джейк Колвин.Сообщается, что торговая ассоциация NFTC, в которую, в частности, входят Chevron и General Electric, просит Белый дом рассмотреть возможность позволить компаниям, имеющим бизнес в России, выполнять свои обязательства. Кроме того, ассоциация также просит подумать над тем, чтобы освободить определенную продукцию от действия санкций.Источник в конгрессе США сообщил агентству, что энергетические компании связались непосредственно с американскими законодателями с целью обеспечить, чтобы их активы не были конфискованы в случае, если они не смогут выполнять свои деловые соглашения в России.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769545110.html
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в мире, general electric, киев, сша, джо байден, chevron , нато, сергей лавров, россия
10:53 26.01.2022
 
Крупные компании призвали Байдена к осторожности в санкциях против России

Крупные американские компании призвали Байдена к осторожности в санкциях против России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ряд крупных американских компаний призывают президента США Джо Байдена и конгресс проявлять осторожность в вопросе санкций против России, сообщают СМИ.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все эти заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
09:24
СМИ узнали детали новых антироссийских санкций Евросоюза
"Администрация Байдена и конгресс должны прояснить детали на случай, если они должны будут последовать угрозе санкций", - заявил агентству Рейтер глава Национального совета по внешней торговле США (NFTC) Джейк Колвин.
Сообщается, что торговая ассоциация NFTC, в которую, в частности, входят Chevron и General Electric, просит Белый дом рассмотреть возможность позволить компаниям, имеющим бизнес в России, выполнять свои обязательства. Кроме того, ассоциация также просит подумать над тем, чтобы освободить определенную продукцию от действия санкций.
Источник в конгрессе США сообщил агентству, что энергетические компании связались непосредственно с американскими законодателями с целью обеспечить, чтобы их активы не были конфискованы в случае, если они не смогут выполнять свои деловые соглашения в России.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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В миреGeneral ElectricКиевСШАДжо БайденChevronНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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