https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769556282.html

В Вене призвали не зацикливаться на санкциях против "Северного потока — 2"

В Вене призвали не зацикливаться на санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.01.2022

В Вене призвали не зацикливаться на санкциях против "Северного потока — 2"

Трубопровод "Северный поток — 2" еще не запущен, для возможных санкций против России существуют иные рычаги, заявил в эфире телеканала ORF министр иностранных... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:49

2022-01-26T10:49

2022-01-26T11:01

экономика

украина

мид австрии

северный поток — 2

nord stream 2 ag

александер шалленберг

россия

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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" еще не запущен, для возможных санкций против России существуют иные рычаги, заявил в эфире телеканала ORF министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении соседней страны. Россия такие планы отрицает.По мнению министра, СМИ создают впечатление, будто экономические отношения между Европой и Россией завязаны исключительно на "Северном потоке — 2". "Мы должны отойти от зацикленности на этом трубопроводе. Мы работаем над обширным пакетом болезненных в экономическом и финансовом плане санкций", - сказал дипломат.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.

https://ria.ru/20220124/gazprom-1769299553.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2022-01-26T10:49 true PT1M46S

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экономика, украина, мид австрии, северный поток — 2, nord stream 2 ag, александер шалленберг, россия