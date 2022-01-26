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В Вене призвали не зацикливаться на санкциях против "Северного потока — 2"
В Вене призвали не зацикливаться на санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.01.2022
В Вене призвали не зацикливаться на санкциях против "Северного потока — 2"
Трубопровод "Северный поток — 2" еще не запущен, для возможных санкций против России существуют иные рычаги, заявил в эфире телеканала ORF министр иностранных... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:49
2022-01-26T11:01
экономика
украина
мид австрии
северный поток — 2
nord stream 2 ag
александер шалленберг
россия
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" еще не запущен, для возможных санкций против России существуют иные рычаги, заявил в эфире телеканала ORF министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении соседней страны. Россия такие планы отрицает.По мнению министра, СМИ создают впечатление, будто экономические отношения между Европой и Россией завязаны исключительно на "Северном потоке — 2". "Мы должны отойти от зацикленности на этом трубопроводе. Мы работаем над обширным пакетом болезненных в экономическом и финансовом плане санкций", - сказал дипломат.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, украина, мид австрии, северный поток — 2, nord stream 2 ag, александер шалленберг, россия
10:49 26.01.2022 (обновлено: 11:01 26.01.2022)
 
В Вене призвали не зацикливаться на санкциях против "Северного потока — 2"

Глава МИД Австрии Шалленберг: отношения ЕС с Россией не завязаны только на поставках газа

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" еще не запущен, для возможных санкций против России существуют иные рычаги, заявил в эфире телеканала ORF министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении соседней страны. Россия такие планы отрицает.

"Трубопровод не запущен. Через него не поступает газ... Если сейчас мы намерены среагировать на военную агрессию России против Украины... у нас есть другие рычаги, которые мы намерены и будем использовать", - сказал Шалленберг.

По мнению министра, СМИ создают впечатление, будто экономические отношения между Европой и Россией завязаны исключительно на "Северном потоке — 2". "Мы должны отойти от зацикленности на этом трубопроводе. Мы работаем над обширным пакетом болезненных в экономическом и финансовом плане санкций", - сказал дипломат.
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
 
ЭкономикаУкраинаМИД АвстрииСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGАлександер ШалленбергРоссия
 
 
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