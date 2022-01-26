10:31 26.01.2022 (обновлено: 10:39 26.01.2022)
Британия заявила о разработке проекта по ужесточению санкций против России
Глава МИД Британии Трасс заявила о разработке проекта по ужесточению санкций против России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс
ЛОНДОН, 26 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране разрабатывается законопроект по ужесточению санкций против России, он будет предложен в ближайшие несколько дней.
"Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жестким, чтобы мы могли охватить (санкциями) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней", - заявила Трасс в эфире телеканала Sky News.
Ранее Трасс заявляла, что Великобритания подготовила пакет жестких экономических санкций против России на случай обострения обстановки вокруг Украины и готова к любому сценарию развития ситуации.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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