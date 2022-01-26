https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769553250.html

Британия заявила о разработке проекта по ужесточению санкций против России

Британия заявила о разработке проекта по ужесточению санкций против России - РИА Новости, 26.01.2022

Британия заявила о разработке проекта по ужесточению санкций против России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране разрабатывается законопроект по ужесточению санкций против России, он будет предложен в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:31

2022-01-26T10:31

2022-01-26T10:39

россия

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киев

великобритания

дмитрий песков

нато

лиз трасс

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ЛОНДОН, 26 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране разрабатывается законопроект по ужесточению санкций против России, он будет предложен в ближайшие несколько дней."Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жестким, чтобы мы могли охватить (санкциями) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней", - заявила Трасс в эфире телеканала Sky News.Ранее Трасс заявляла, что Великобритания подготовила пакет жестких экономических санкций против России на случай обострения обстановки вокруг Украины и готова к любому сценарию развития ситуации.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

россия

киев

великобритания

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россия, в мире, киев, великобритания, дмитрий песков, нато, лиз трасс