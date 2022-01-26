https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769545110.html

СМИ узнали детали новых антироссийских санкций Евросоюза

СМИ узнали детали новых антироссийских санкций Евросоюза - РИА Новости, 26.01.2022

СМИ узнали детали новых антироссийских санкций Евросоюза

ЕС рассматривает возможность ввести санкции против России в случае "ограничения поставок" газа, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:24

2022-01-26T09:24

2022-01-26T18:00

экономика

евросоюз

санкции

россия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ЕС рассматривает возможность ввести санкции против России в случае "ограничения поставок" газа, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников, знакомых с ситуацией.В числе других возможных причин принятия мер — кибератаки и кампании по дезинформации.Один из собеседников агентства заявил, что Евросоюз работает над пакетом санкций, который может включать ограничение на конвертирование валюты, меры по экспортному контролю и отключение от SWIFT, а также запреты на импорт и экспорт."Некоторые крупные страны — члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая <...> послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов", — приводит Bloomberg слова источника.В Кремле неоднократно заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

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экономика, евросоюз, санкции, россия