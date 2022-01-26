https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769536949.html

Володин заявил, что США хотят лояльного и управляемого президента России

Володин заявил, что США хотят лояльного и управляемого президента России - РИА Новости, 26.01.2022

Володин заявил, что США хотят лояльного и управляемого президента России

США, заявив о готовности ввести новые санкции против России и ее лидера Владимира Путина, наконец-то открыто сказали, что добиваются лояльного для себя и... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T07:23

2022-01-26T07:23

2022-01-26T08:58

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США, заявив о готовности ввести новые санкции против России и ее лидера Владимира Путина, наконец-то открыто сказали, что добиваются лояльного для себя и управляемого президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Глава Белого дома Джо Байден ранее не исключил введения ограничений лично против Путина в случае эскалации ситуации на Украине.Он добавил, что в понимании россиян это санкции не против Путина, а против выбора народа страны.Спикер добавил, что действия США носят враждебный в отношении России характер. "США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной", — добавил он.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле уверены, что претензии используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Члены альянса уже подтвердили намерения усилить присутствие на востоке Европы, хотя Москва настаивает на отказе от этого в проекте документа о гарантиях безопасности.

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