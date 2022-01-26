https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769529189.html

СМИ: Германия настаивает на исключении санкций против России в энергетике

СМИ: Германия настаивает на исключении санкций против России в энергетике - РИА Новости, 26.01.2022

СМИ: Германия настаивает на исключении санкций против России в энергетике

Германия добивается исключений для энергетического сектора в случае блокировки доступа российских банков к расчетам в долларах, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T01:44

2022-01-26T01:44

2022-01-26T10:53

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Германия добивается исключений для энергетического сектора в случае блокировки доступа российских банков к расчетам в долларах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы.Западные страны угрожают России "беспрецедентными" санкциями при реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении Украины. Москва такие планы отрицает. Во вторник немецкий таблоид Bild сообщил, что США рассматривают возможность блокады поставок российского сырья. Этот план, как утверждается, разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом и представлен в Берлине.Согласно одному из документов, Германия обеспокоена тем, что без исключений для энергетического сектора могут оказаться под угрозой поставки в Европу, причем для "Северного потока — 2" исключения не предусмотрены.Источники агентства заявили, что другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов. Один из чиновников сообщил, что, исходя из обсуждений, исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине.Как утверждает Bloomberg, в случае российской "агрессии" Германия готова подписать пакет санкций, который может включать заморозку активов и запрет на операции для избранной группы российских банков, ограничения на импорт из России некоторых металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.Агентство также упоминает в числе возможных санкций ужесточение ограничений в отношении товаров двойного назначения, госдолга и рынка капитала для госпредприятий.По данным агентства, пакет санкций, на которые согласна Германия, предполагает запреты на поездки и замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в Россию, торговый запрет в отношении некоторых государственных предприятий, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле уверены, что претензии используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Члены альянса уже подтвердили намерения усилить присутствие на востоке Европы, хотя Москва настаивает на отказе от этого в проекте документа о гарантиях безопасности.

https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769481107.html

https://ria.ru/20220125/rebl-1769473291.html

https://ria.ru/20220125/gaz-1769470481.html

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