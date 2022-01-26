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Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России - РИА Новости, 26.01.2022
Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
Посол России в Ирландии Юрий Филатов проведет встречу с представителями организации южных и западных производителей рыбы Ирландии, которые ранее заявили, что... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:43
2022-01-26T23:43
в мире
ирландия
москва
россия
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ЛОНДОН, 26 янв - РИА Новости. Посол России в Ирландии Юрий Филатов проведет встречу с представителями организации южных и западных производителей рыбы Ирландии, которые ранее заявили, что собирается "мирно помешать" планам России провести военные учения у ирландского побережья, сообщил РИА Новости атташе посольства Никита Исакин.Ранее о планах вести промысел путассу в предполагаемом районе маневров заявил исполнительный директор организации южных и западных производителей рыбы Ирландии Патрик Мерфи."Встреча действительно состоится в посольстве России в Ирландии. Цель встречи выслушать опасения представителей этой организации, также донести до них опасность их действий, которые они озвучили в своих пресс-релизах", - сообщил дипломат.Ранее глава МИД Ирландии Саймон Ковени заявил, что уведомил посла РФ в республике о том, что российские военные учения у ирландского побережья не приветствуются. По его словам, Ирландия получила уведомление от России о проведении военных учений в 240 километрах от побережья Ирландии.Посол РФ в Ирландии Юрий Филатов заявил РИА Новости, что Москва довела до сведения министерства иностранных дел Ирландии, что предстоящие военно-морские учения России в Атлантике не представляют никакой угрозы ни для Ирландии, ни для кого-то еще. Он подчеркнул, что подобные учения в этом регионе проводятся ежегодно и не только Россией, и никогда ни у кого не вызывали никаких проблем.
https://ria.ru/20220126/kozak-1769703572.html
https://ria.ru/20220120/nato-1768703675.html
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в мире, ирландия, москва, россия
23:43 26.01.2022
 
Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России

Посол в Ирландии Филатов встретится с рыбаками, которые намерены "помешать" учениям России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛОНДОН, 26 янв - РИА Новости. Посол России в Ирландии Юрий Филатов проведет встречу с представителями организации южных и западных производителей рыбы Ирландии, которые ранее заявили, что собирается "мирно помешать" планам России провести военные учения у ирландского побережья, сообщил РИА Новости атташе посольства Никита Исакин.
Ранее о планах вести промысел путассу в предполагаемом районе маневров заявил исполнительный директор организации южных и западных производителей рыбы Ирландии Патрик Мерфи.
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"Встреча действительно состоится в посольстве России в Ирландии. Цель встречи выслушать опасения представителей этой организации, также донести до них опасность их действий, которые они озвучили в своих пресс-релизах", - сообщил дипломат.
Ранее глава МИД Ирландии Саймон Ковени заявил, что уведомил посла РФ в республике о том, что российские военные учения у ирландского побережья не приветствуются. По его словам, Ирландия получила уведомление от России о проведении военных учений в 240 километрах от побережья Ирландии.
Посол РФ в Ирландии Юрий Филатов заявил РИА Новости, что Москва довела до сведения министерства иностранных дел Ирландии, что предстоящие военно-морские учения России в Атлантике не представляют никакой угрозы ни для Ирландии, ни для кого-то еще. Он подчеркнул, что подобные учения в этом регионе проводятся ежегодно и не только Россией, и никогда ни у кого не вызывали никаких проблем.
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