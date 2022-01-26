https://ria.ru/20220126/rozysk-1769571012.html

МВД объявило в розыск экс-координатора штаба Навального* в Москве

МВД объявило в розыск экс-координатора штаба Навального* в Москве - РИА Новости, 26.01.2022

МВД объявило в розыск экс-координатора штаба Навального* в Москве

МВД РФ объявило в розыск бывшего координатора штаба Алексея Навального* Олега Степанова, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:58

2022-01-26T11:58

2022-01-26T12:07

россия

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск бывшего координатора штаба Алексея Навального* Олега Степанова, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь - не уточняется.В конце августа Преображенский суд Москвы приговорил Степанова к году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Ему запрещено покидать дом с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы, а также надлежит отмечаться в инспекции два раза в месяц. В октябре Мосгорсуд утвердил приговор.Как установил суд, из-за призывов Степанова и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".*Организация признана в России экстремистской и запрещена

https://ria.ru/20220126/navalnyy-1769560719.html

https://ria.ru/20220125/spisok-1769394901.html

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россия, происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)