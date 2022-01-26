https://ria.ru/20220126/rozysk-1769571012.html
МВД объявило в розыск экс-координатора штаба Навального* в Москве
МВД объявило в розыск экс-координатора штаба Навального* в Москве - РИА Новости, 26.01.2022
МВД объявило в розыск экс-координатора штаба Навального* в Москве
МВД РФ объявило в розыск бывшего координатора штаба Алексея Навального* Олега Степанова, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:58
2022-01-26T11:58
2022-01-26T12:07
россия
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск бывшего координатора штаба Алексея Навального* Олега Степанова, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь - не уточняется.В конце августа Преображенский суд Москвы приговорил Степанова к году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Ему запрещено покидать дом с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы, а также надлежит отмечаться в инспекции два раза в месяц. В октябре Мосгорсуд утвердил приговор.Как установил суд, из-за призывов Степанова и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".*Организация признана в России экстремистской и запрещена
https://ria.ru/20220126/navalnyy-1769560719.html
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россия, происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:58 26.01.2022 (обновлено: 12:07 26.01.2022)
МВД объявило в розыск экс-координатора штаба Навального* в Москве
МВД объявило в федеральный розыск экс-координатора штаба Навального в Москве Степанова