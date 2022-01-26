https://ria.ru/20220126/rosatom-1769602977.html

"Росатом" планирует создать "интернет" на основе квантовых компьютеров

"Росатом" планирует создать "интернет" на основе квантовых компьютеров - РИА Новости, 26.01.2022

"Росатом" планирует создать "интернет" на основе квантовых компьютеров

"Росатом" планирует к 2030 г создать в РФ общую сеть на основе квантовых компьютеров, которая позволит в десятки и сотни миллионов раз ускорить... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:00

2022-01-26T14:00

2022-01-26T14:21

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Росатом" планирует к 2030 г создать в РФ общую сеть на основе квантовых компьютеров, которая позволит в десятки и сотни миллионов раз ускорить производительность сегодняшних устройств, в нынешнем году госкорпорация представит проект соответствующей дорожной карты, сообщила пресс-служба проектного офиса "Росатома" по квантовым технологиям.Представители "Росатома" до конца 2022 года представят правительству РФ проект второй дорожной карты по развитию квантовых вычислений, отмечается в сообщении. "Главной задачей в период с 2025 по 2030 годы станет объединение первых квантовых процессоров в общую сеть и создание на ее базе квантового интернета. Об этом было объявлено во время дискуссии "Квантовые вычисления как ответ на глобальные вызовы" в рамках Всемирной выставки Expo 2020 в Дубае", - говорится в пресс-релизе."Мы понимаем, что одна из важнейших задач десятилетия — научиться объединять квантовые вычислительные устройства, построенные на различных платформах, в единую комплексную систему. В долгосрочной перспективе квантовый интернет позволит в десятки и сотни миллионов раз ускорить производительность сегодняшних устройств", - отметил руководитель проектного офиса по квантовым технологиям "Росатома" Руслан Юнусов, слова которого приведены в сообщении."Росатом" является центром компетенций федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ"; ответственным за создание в России к 2024 г. квантового компьютера; совместно с госкорпорацией "Ростех" выступает соисполнителем дорожной карты по развитию высокотехнологичной области "Новые производственные технологии".

https://ria.ru/20220125/aes-1769383433.html

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технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия