Автоэксперт объяснил, как продлить жизнь шипованной резины
Эксперт Рязанов призвал не злоупотреблять резкой ездой, чтобы сберечь шипованную резину
Шипованная резина
Шипованная резина
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Шипованные покрышки нужно обкатать по заснеженной трассе до 1000 км, чтобы каждый шип встал на свое место. Кроме того, они дольше прослужат, если не злоупотреблять быстрыми разгонами и резкими торможениями, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
По его словам, также необходимо всегда следить за давлением в шинах и время от времени переставлять задние покрышки на переднюю ось.
"Еще один лайфхак – грамотное хранение шипованной резины, что, безусловно, продлевает ее ресурс. Сохранить форму и качество покрышек поможет сухое темное помещением с уровнем влажности не более 50-60% и температурой плюс 10-20 перед размещением на хранение, резину надо промыть, просушить, вытащить из протектора все лишние элементы, а также проверить наличие порезов и других повреждений, чтобы устранить их до долгого периода простоя", — отмечает собеседник агентства.
Рязанов советует не устанавливать самостоятельно шипованную резину, чтобы не повредить шипы, корд или области буртиков, и обратиться к профессионалам.
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