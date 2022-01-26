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Как продлить жизнь шипованной резины
Автоэксперт объяснил, как продлить жизнь шипованной резины - РИА Новости, 26.01.2022
Как продлить жизнь шипованной резины
Шипованные покрышки нужно обкатать по заснеженной трассе до 1000 км, чтобы каждый шип встал на свое место. Кроме того, они дольше прослужат, если не... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T02:17
2022-01-26T02:17
авто
fresh auto
максим рязанов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Шипованные покрышки нужно обкатать по заснеженной трассе до 1000 км, чтобы каждый шип встал на свое место. Кроме того, они дольше прослужат, если не злоупотреблять быстрыми разгонами и резкими торможениями, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.По его словам, также необходимо всегда следить за давлением в шинах и время от времени переставлять задние покрышки на переднюю ось.Рязанов советует не устанавливать самостоятельно шипованную резину, чтобы не повредить шипы, корд или области буртиков, и обратиться к профессионалам.
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авто, fresh auto, максим рязанов
02:17 26.01.2022
 
Автоэксперт объяснил, как продлить жизнь шипованной резины

Эксперт Рязанов призвал не злоупотреблять резкой ездой, чтобы сберечь шипованную резину

Шипованная резина
Шипованная резина
Шипованная резина
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Шипованные покрышки нужно обкатать по заснеженной трассе до 1000 км, чтобы каждый шип встал на свое место. Кроме того, они дольше прослужат, если не злоупотреблять быстрыми разгонами и резкими торможениями, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
По его словам, также необходимо всегда следить за давлением в шинах и время от времени переставлять задние покрышки на переднюю ось.
"Еще один лайфхак – грамотное хранение шипованной резины, что, безусловно, продлевает ее ресурс. Сохранить форму и качество покрышек поможет сухое темное помещением с уровнем влажности не более 50-60% и температурой плюс 10-20 перед размещением на хранение, резину надо промыть, просушить, вытащить из протектора все лишние элементы, а также проверить наличие порезов и других повреждений, чтобы устранить их до долгого периода простоя", — отмечает собеседник агентства.
Рязанов советует не устанавливать самостоятельно шипованную резину, чтобы не повредить шипы, корд или области буртиков, и обратиться к профессионалам.
Предупреждение о соблюдении скоростного режима над дорогой в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня 2021, 09:11В России
В России хотят ужесточить правила применения шипованных шин
 
АвтоFresh AutoМаксим Рязанов
 
 
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