https://ria.ru/20220126/rezina-1769529347.html

Как продлить жизнь шипованной резины

Автоэксперт объяснил, как продлить жизнь шипованной резины - РИА Новости, 26.01.2022

Как продлить жизнь шипованной резины

Шипованные покрышки нужно обкатать по заснеженной трассе до 1000 км, чтобы каждый шип встал на свое место. Кроме того, они дольше прослужат, если не... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T02:17

2022-01-26T02:17

2022-01-26T02:17

авто

fresh auto

максим рязанов

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Шипованные покрышки нужно обкатать по заснеженной трассе до 1000 км, чтобы каждый шип встал на свое место. Кроме того, они дольше прослужат, если не злоупотреблять быстрыми разгонами и резкими торможениями, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.По его словам, также необходимо всегда следить за давлением в шинах и время от времени переставлять задние покрышки на переднюю ось.Рязанов советует не устанавливать самостоятельно шипованную резину, чтобы не повредить шипы, корд или области буртиков, и обратиться к профессионалам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/shiny-1737022943.html

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2022

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авто, fresh auto, максим рязанов