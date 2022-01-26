https://ria.ru/20220126/resursy-1769689709.html

"Госуслуги" и "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов

"Госуслуги" и "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов - РИА Новости, 26.01.2022

"Госуслуги" и "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов

Портал госуслуг и социальная сеть "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов (СЗР), доступ к которым будет предоставляться бесплатно, сообщил... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T20:50

2022-01-26T20:50

2022-01-26T20:50

общество

александр хинштейн

госдума рф

одноклассники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_590fbff425dd221bb622503aea057c2b.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Портал госуслуг и социальная сеть "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов (СЗР), доступ к которым будет предоставляться бесплатно, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн по итогам заседания правительственной комиссии."В первый перечень СЗР были включены "Госуслуги" и "ВКонтакте". Почему "Госуслуги" - понятно. Что касается ВК, то это не только одна из крупнейших отечественных соцсетей, но и "одно окно" для пользователей. Здесь уже размещено более 40 тысяч пабликов органов власти и госучреждений", - написал политик в Telegram-канале."Напомню, что в соответствии с законом, принятым нами ранее, доступ к таким сайтам должен предоставляться операторами бесплатно", - добавил он.Как отметил парламентарий, обсуждается также включение в перечень "Одноклассников", а также список сайтов органов власти."Я сказал, что как минимум в перечень должны войти все конституционные органы", - констатировал он.

https://ria.ru/20211227/vkontakte-1765623398.html

https://ria.ru/20220119/otzyvnyekampanii-1768647219.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр хинштейн, госдума рф, одноклассники