https://ria.ru/20220126/resursy-1769689709.html
"Госуслуги" и "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов
"Госуслуги" и "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов - РИА Новости, 26.01.2022
"Госуслуги" и "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов
Портал госуслуг и социальная сеть "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов (СЗР), доступ к которым будет предоставляться бесплатно, сообщил... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T20:50
2022-01-26T20:50
2022-01-26T20:50
общество
александр хинштейн
госдума рф
одноклассники
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Портал госуслуг и социальная сеть "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов (СЗР), доступ к которым будет предоставляться бесплатно, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн по итогам заседания правительственной комиссии."В первый перечень СЗР были включены "Госуслуги" и "ВКонтакте". Почему "Госуслуги" - понятно. Что касается ВК, то это не только одна из крупнейших отечественных соцсетей, но и "одно окно" для пользователей. Здесь уже размещено более 40 тысяч пабликов органов власти и госучреждений", - написал политик в Telegram-канале."Напомню, что в соответствии с законом, принятым нами ранее, доступ к таким сайтам должен предоставляться операторами бесплатно", - добавил он.Как отметил парламентарий, обсуждается также включение в перечень "Одноклассников", а также список сайтов органов власти."Я сказал, что как минимум в перечень должны войти все конституционные органы", - констатировал он.
https://ria.ru/20211227/vkontakte-1765623398.html
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общество, александр хинштейн, госдума рф, одноклассники
"Госуслуги" и "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов
Депутат Хинштейн: "Госуслуги" и "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов