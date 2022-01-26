https://ria.ru/20220126/reforma-1769627219.html

Берлин поддержал участие ЕС в проведении военной реформы на Украине

Берлин поддержал участие ЕС в проведении военной реформы на Украине - РИА Новости, 26.01.2022

Берлин поддержал участие ЕС в проведении военной реформы на Украине

Берлин выступает в поддержку участия ЕС в проведении военной реформы на Украине, рассчитывает на скорое решение Брюсселя, заявил на брифинге представитель МИД... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:40

2022-01-26T15:40

2022-01-26T16:10

в мире

украина

берлин (город)

мид германии

брюссель

кристофер бургер

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Берлин выступает в поддержку участия ЕС в проведении военной реформы на Украине, рассчитывает на скорое решение Брюсселя, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Германия выступает за то, чтобы ЕС быстро запустила поддержку реформе образования в военной системе Украины, принципиально с этим согласны все государства-члены ЕС", - сказал Бургер, добавив, что в настоящее время обсуждение ведется по вопросу, "какие инструменты и какие правовые основания нужны для этого"."Надеемся на быстрое согласование и в этом (вопросе)", - добавил представитель министерства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/otstavka-1769122549.html

украина

берлин (город)

брюссель

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в мире, украина, берлин (город), мид германии, брюссель, кристофер бургер