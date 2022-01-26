https://ria.ru/20220126/reforma-1769627219.html
Берлин поддержал участие ЕС в проведении военной реформы на Украине
Берлин поддержал участие ЕС в проведении военной реформы на Украине - РИА Новости, 26.01.2022
Берлин поддержал участие ЕС в проведении военной реформы на Украине
Берлин выступает в поддержку участия ЕС в проведении военной реформы на Украине, рассчитывает на скорое решение Брюсселя, заявил на брифинге представитель МИД... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:40
2022-01-26T15:40
2022-01-26T16:10
в мире
украина
берлин (город)
мид германии
брюссель
кристофер бургер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Берлин выступает в поддержку участия ЕС в проведении военной реформы на Украине, рассчитывает на скорое решение Брюсселя, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Германия выступает за то, чтобы ЕС быстро запустила поддержку реформе образования в военной системе Украины, принципиально с этим согласны все государства-члены ЕС", - сказал Бургер, добавив, что в настоящее время обсуждение ведется по вопросу, "какие инструменты и какие правовые основания нужны для этого"."Надеемся на быстрое согласование и в этом (вопросе)", - добавил представитель министерства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220123/otstavka-1769122549.html
украина
берлин (город)
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, берлин (город), мид германии, брюссель, кристофер бургер
15:40 26.01.2022 (обновлено: 16:10 26.01.2022)
Берлин поддержал участие ЕС в проведении военной реформы на Украине
МИД ФРГ: Берлин выступил в поддержку участия ЕС в проведении военной реформы на Украине