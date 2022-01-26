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В Мурманской области нашли пропавшего ребенка
В Мурманской области нашли пропавшего ребенка - РИА Новости, 26.01.2022
В Мурманской области нашли пропавшего ребенка
Одиннадцатилетний мончегорец Данила Чукин, который ушел из школы днем во вторник и пропал, найден, с ним все в порядке, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:04
2022-01-26T12:04
2022-01-26T12:04
происшествия
мурманская область
мончегорск
россия
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МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Одиннадцатилетний мончегорец Данила Чукин, который ушел из школы днем во вторник и пропал, найден, с ним все в порядке, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ."Малолетний Чукин найден, в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции ОМВД России по городу Мончегорску разыскивается пропавший без вести Чукин Данил 2010 года рождения, который вышел из школы во вторник около 13.00 и домой не вернулся.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
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происшествия, мурманская область, мончегорск, россия
В Мурманской области нашли пропавшего ребенка
В Мурманской области нашли пропавшего одиннадцатилетнего мальчика