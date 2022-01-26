https://ria.ru/20220126/rebenok-1769528618.html
В Новгородской области пропал двухлетний ребенок
В Новгородской области пропал двухлетний ребенок - РИА Новости, 26.01.2022
В Новгородской области пропал двухлетний ребенок
Двухлетняя девочка пропала в Новгородской области, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T01:28
2022-01-26T01:28
2022-01-26T05:38
происшествия
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Двухлетняя девочка пропала в Новгородской области, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК.Сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холме поступило ночью 25 января.Следователи проверяют все версии, допрашивают родственников, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также выясняют условия жизни и воспитания ребенка.
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происшествия, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
01:28 26.01.2022 (обновлено: 05:38 26.01.2022)
В Новгородской области пропал двухлетний ребенок
СК возбудил уголовное дело по факту пропажи двухлетней девочки в Новгородской области