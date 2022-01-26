https://ria.ru/20220126/rebenok-1769528618.html

В Новгородской области пропал двухлетний ребенок

В Новгородской области пропал двухлетний ребенок - РИА Новости, 26.01.2022

В Новгородской области пропал двухлетний ребенок

Двухлетняя девочка пропала в Новгородской области, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T01:28

2022-01-26T01:28

2022-01-26T05:38

происшествия

новгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Двухлетняя девочка пропала в Новгородской области, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК.Сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холме поступило ночью 25 января.Следователи проверяют все версии, допрашивают родственников, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также выясняют условия жизни и воспитания ребенка.

https://ria.ru/20220117/padenie-1768150888.html

новгородская область

россия

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происшествия, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия