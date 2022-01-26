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https://ria.ru/20220126/rassledovanie-1769656577.html
Россия открыта к расследованию дела о крушении MH17, сообщил Виноградов
Россия открыта к расследованию дела о крушении MH17, сообщил Виноградов - РИА Новости, 26.01.2022
Россия открыта к расследованию дела о крушении MH17, сообщил Виноградов
Россия открыта для расследования крушения MH17 на востоке Украины и никогда не отказывалась от сотрудничества по этому делу, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:42
2022-01-26T17:42
в мире
киев
сша
николай винниченко
генеральная прокуратура рф
михаил виноградов
крушение малайзийского boeing под донецком
бук (зенитный ракетный комплекс)
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Россия открыта для расследования крушения MH17 на востоке Украины и никогда не отказывалась от сотрудничества по этому делу, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.В среду в ЕСПЧ началось первое заседание по жалобам Нидерландов и Украины против РФ по делу о крушении MH17. Первое заседание касается вопроса приемлемости объединенных жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing."РФ никогда не говорила, что не будет сотрудничать по этому делу. Мы не знаем наверняка, что там произошло, но то, что нам известно, мы сегодня представили... Мы открыты к расследованию", - сказал Виноградов голландским журналистам после заседания.Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Малайзиский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/espch-1769603079.html
https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769600174.html
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в мире, киев, сша, николай винниченко, генеральная прокуратура рф, михаил виноградов, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, россия
17:42 26.01.2022
 
Россия открыта к расследованию дела о крушении MH17, сообщил Виноградов

Представитель в ЕСПЧ Виноградов: Россия открыта к расследованию дела о крушении MH17

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Россия открыта для расследования крушения MH17 на востоке Украины и никогда не отказывалась от сотрудничества по этому делу, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.
В среду в ЕСПЧ началось первое заседание по жалобам Нидерландов и Украины против РФ по делу о крушении MH17. Первое заседание касается вопроса приемлемости объединенных жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing.
"РФ никогда не говорила, что не будет сотрудничать по этому делу. Мы не знаем наверняка, что там произошло, но то, что нам известно, мы сегодня представили... Мы открыты к расследованию", - сказал Виноградов голландским журналистам после заседания.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
14:00В мире
Россия призвала ЕСПЧ отклонить жалобу Нидерландов по делу о крушении МН17
Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.
В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.
Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
13:44
Нидерланды призвали ЕСПЧ утвердить жалобу в адрес России по делу MH17
Малайзиский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
15:56Сказано в эфире
"Россия факты предоставила". Эксперт о заседании ЕСПЧ по делу МН17
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
 
В миреКиевСШАНиколай ВинниченкоГенеральная прокуратура РФМихаил ВиноградовКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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