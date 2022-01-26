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Внезапная боль в руке? Это может быть рак
Мясников рассказал, когда боль в руке говорит о раке - РИА Новости, 26.01.2022
Внезапная боль в руке? Это может быть рак
Боль или отек, мешающие двигательной функции руки, могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:01
2022-01-26T11:35
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Боль или отек, мешающие двигательной функции руки, могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.В пример он привел историю одной из пациенток, обратившейся к нему с такими симптомами.В подобных ситуациях Мясников рекомендует прежде всего обращаться к врачу общей практики, а не пытаться самостоятельно искать специалиста. "А так пошла бы она (пациентка. — Прим. ред.) к неврологу, потом он послал бы ее к травматологу и так далее вот эти страдания", — заключил врач.Ранее химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, что ощущение усталости и апатии по утрам может сигнализировать об образовании раковой опухоли.
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общество, александр мясников (врач)
09:01 26.01.2022 (обновлено: 11:35 26.01.2022)
 
Мясников рассказал, когда боль в руке говорит о раке

Врач Мясников: боль в руке, вызванная тромбозом глубоких вен, может быть признаком рака

© Fotolia / AllianceВрач изучает рентгеновский снимок пациента
Врач изучает рентгеновский снимок пациента - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Fotolia / Alliance
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Боль или отек, мешающие двигательной функции руки, могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
В пример он привел историю одной из пациенток, обратившейся к нему с такими симптомами.

"У нее был тромбоз глубоких вен руки, а это всегда необычно, потому что это часто признак рака", — объяснил медик.

В подобных ситуациях Мясников рекомендует прежде всего обращаться к врачу общей практики, а не пытаться самостоятельно искать специалиста. "А так пошла бы она (пациентка. — Прим. ред.) к неврологу, потом он послал бы ее к травматологу и так далее вот эти страдания", — заключил врач.
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Ранее химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, что ощущение усталости и апатии по утрам может сигнализировать об образовании раковой опухоли.
 
ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
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