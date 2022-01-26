https://ria.ru/20220126/rak-1769542613.html

Внезапная боль в руке? Это может быть рак

Мясников рассказал, когда боль в руке говорит о раке - РИА Новости, 26.01.2022

Внезапная боль в руке? Это может быть рак

Боль или отек, мешающие двигательной функции руки, могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:01

2022-01-26T09:01

2022-01-26T11:35

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Боль или отек, мешающие двигательной функции руки, могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.В пример он привел историю одной из пациенток, обратившейся к нему с такими симптомами.В подобных ситуациях Мясников рекомендует прежде всего обращаться к врачу общей практики, а не пытаться самостоятельно искать специалиста. "А так пошла бы она (пациентка. — Прим. ред.) к неврологу, потом он послал бы ее к травматологу и так далее вот эти страдания", — заключил врач.Ранее химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, что ощущение усталости и апатии по утрам может сигнализировать об образовании раковой опухоли.

https://ria.ru/20220126/rak-1769535834.html

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2022

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общество, александр мясников (врач)