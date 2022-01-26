https://ria.ru/20220126/rak-1769535834.html

Этот любимый всеми продукт провоцирует рак

Названы овощи, которые провоцируют рак - РИА Новости, 26.01.2022

Этот любимый всеми продукт провоцирует рак

Консервированные овощи, не содержащие крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу, как сообщает Daily Express, пришли... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T06:17

2022-01-26T06:17

2022-01-26T10:35

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онкология

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Консервированные овощи, не содержащие крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу, как сообщает Daily Express, пришли исследователи из Всемирного фонда исследования рака.Продукты подвергаются консервации для того, чтобы существенно замедлить скорость их порчи, одновременно сохранив их питательные свойства и вкусовые качества. Для достижения этой цели в продукты добавляют соль и кислоту.Высокое содержание соли меняет вязкость слизи, защищающей стенки желудка, а также усиливает выработку соединений, содержащих нитрозогруппу. Чрезмерное употребление соли приводит к первичному повреждению клеток, а как следствие — к онкологии.Рак желудка — злокачественная опухоль, происходящая из эпителия слизистой оболочки желудка. Может развиваться в любом отделе и распространяться на другие органы, особенно пищевод, легкие и печень.Среди факторов, способствующих развитию рака желудка, называются особенности диеты и факторы окружающей среды, курение, инфекционный и генетический факторы.Рак желудка на ранних стадиях, как правило, имеет невыраженные клинические проявления и неспецифические симптомы (диспепсия, снижение аппетита). Другие симптомы рака желудка (так называемый синдром малых признаков) — астения, отвращение к мясной пище, анемия, потеря веса. На поздних стадиях присоединяются боли в эпигастрии, рвота, кровотечения при изъязвлении и распаде опухоли.Ранее стало известно, что потливость является одним из универсальных ночных признаков онкологии. Она может оказаться ранним симптомом лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных опухолей печени.Многие виды рака легко диагностируются на ранних стадиях, что позволяет победить онкологическое заболевание результативно и эффективно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220124/ryba-1769330975.html

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в мире, весь мир, онкология