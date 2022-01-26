https://ria.ru/20220126/rabota-1769534293.html

Опрос показал, что почти половина россиян готовы сменить работу

Опрос показал, что почти половина россиян готовы сменить работу - РИА Новости, 26.01.2022

Опрос показал, что почти половина россиян готовы сменить работу

Чуть менее половины россиян готовы сменить место трудоустройства: 27% граждан рассчитывают сделать это, как только найдут новую работу, 12% - в ближайшие три... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T05:17

2022-01-26T05:17

2022-01-26T05:18

общество

россия

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Чуть менее половины россиян готовы сменить место трудоустройства: 27% граждан рассчитывают сделать это, как только найдут новую работу, 12% - в ближайшие три года, еще 8% - в течение года, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Около 27% граждан планируют сменить работу, как только они найдут другое место, 12% хотят уволиться в ближайшие три года, ещё 8% надеются найти новую работу менее чем за год", - выяснили аналитики. При этом 30% опрошенных планируют оставаться в своей компании более трех лет, а 23% — столь долго, сколько получится. Исследование провели в январе по репрезентативной выборке среди более чем пяти тысяч россиян из всех регионов страны.Специалисты выяснили, что более половины респондентов (51%) поставили среднюю оценку своей продуктивности на работе, еще 40% граждан оценили ее как высокую, а 9% — как низкую. При этом большинство россиян (62%) испытывают нехватку мотивации на работе для выполнения своих трудовых обязанностей.Чаще всего компании используют материальные методы мотивирования сотрудников, при этом самым популярным способом являются бонусы и премии – их за продуктивную работу получает каждый третий респондент (32%). Каждый девятый (11%) может рассчитывать на увеличение зарплаты, 9% — на расширение соцпакета, а 8% — на повышение в должности.Работодатели также используют в качестве материального поощрения обучение за счет компании (об этом рассказали 7% сотрудников), бесплатные путешествия (3%) и скидки на продукты или товары (2%). Между тем 28% россиян сказали, что в их компаниях вообще не используются методы материальной мотивации персонала.Самыми распространенными методами нематериальной мотивации оказались публичная похвала и предоставление гибкого графика работы - так поощряют 14% и 17% сотрудников соответственно. Около 9% респондентов рассказали, что для поднятия корпоративного духа у них в компании проводят конкурсы, соревнования и прочие мероприятия. Для 6% опрошенных начальство регулярно устраивает мотивационные совещания, ещё 5% сотрудников получают отгулы за успешное выполнение задач. По словам 49% сотрудников, в их компании не применяются способы нематериальной мотивации.

https://ria.ru/20220113/vakansiya-1767589641.html

https://ria.ru/20220118/zarplaty-1768400121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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