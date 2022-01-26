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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220126/rabin-1769559702.html
Вечер памяти художника Оскара Рабина прошел в резиденции посла РФ в Париже
Вечер памяти художника Оскара Рабина прошел в резиденции посла РФ в Париже - РИА Новости, 26.01.2022
Вечер памяти художника Оскара Рабина прошел в резиденции посла РФ в Париже
Вечер памяти художника-нонконформиста, одного из основателей художественной группы "Лианозово" Оскара Рабина, скончавшегося в 2018 году, прошел в резиденции... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:05
2022-01-26T11:05
культура
третьяковская галерея
париж
александр авдеев (дипломат)
русский музей
алексей мешков
оскар рабин
новости культуры
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ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Вечер памяти художника-нонконформиста, одного из основателей художественной группы "Лианозово" Оскара Рабина, скончавшегося в 2018 году, прошел в резиденции посла РФ в Париже во вторник вечером.В четверг вечером в мероприятии в память о Рабине приняли участие члены семьи художника, представители французских культурных кругов, члены парижского дипломатического корпуса. В резиденции российского посла была представлена выставка нескольких картин художника."Сегодня Оскара Рабина называют легендой, мэтром отечественного искусства. Мы же знаем его как человека невероятной внутренней скромности, доброты и человечности и в то же время неутомимого борца за свободу творчества и самовыражения. Многие согласятся, что в картинах Оскара Рабина сосредоточена трагедия и драматургия его творческого пути. Они яркие свидетельства того, что пережил художник. Его стиль и авторский почерк хорошо узнаваемы", - отметил глава российской дипмиссии во Франции Алексей Мешков в своем обращении к участникам вечера памяти Рабина. Документ зачитала супруга посла Галина Мешкова.В обращении посол напомнил о знаковых выставках Рабина, состоявшихся в Русском музее, ГМИИ имени Пушкина, Третьяковской галерее, а также в Гран-Пале в Париже. "Так сложилось, что Париж помог обрести художнику свободу творчества, славу и признание. Но в то же время в Париже Россия не отпускала его и продолжала оживать на его холстах. Сам он признавался, что "на расстоянии все выглядит иначе. Стало меньше сарказма, иронии, появилось больше лиричности", - указывается в обращении Мешкова.Свое приветствие гостям вечера направил и посол России в Ватикане Александр Авдеев, занимавший пост посла РФ во Франции 2002-2008 годах. "В творчестве художника Оскара Рабина сплелись воедино его огромный талант и замечательная гражданская позиция. Глубокий философский смысл и символика его работ, композиция, цветовая гамма, знаковые приметы советского времени и быта сразу же вызывали ощущение подлинности сюжета и аллегорического восприятия проблем ее политической системы", - отметил Авдеев. По его словам, "своими картинами Рабин как мог лечил сердца и совесть нашего общества, и этот эмоциональный высокохудожественный смысл доходил до каждого".Российский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы "Лианозово" Рабин скончался 7 ноября 2018 года во Флоренции. В 1978 году художник был лишен советского гражданства после организации выставки художников-нонконформистов в Битцевском парке, которая была уничтожена бульдозерами по инициативе властей. Художник жил в Париже. В 1990 году ему вернули советское гражданство, а в 2006 году он получил российский паспорт. В 2013 году художник стал кавалером ордена Российской академии художеств "За служение искусству".
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третьяковская галерея, париж, александр авдеев (дипломат), русский музей, алексей мешков, оскар рабин, новости культуры
11:05 26.01.2022
 
Вечер памяти художника Оскара Рабина прошел в резиденции посла РФ в Париже

Вечер памяти художника Оскара Рабина прошел в резиденции посла РФ в Париже

© РИА Новости / Владимир ДобровольскийСоветский паспорт - Оскар Рабин
Советский паспорт - Оскар Рабин - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Владимир Добровольский
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Вечер памяти художника-нонконформиста, одного из основателей художественной группы "Лианозово" Оскара Рабина, скончавшегося в 2018 году, прошел в резиденции посла РФ в Париже во вторник вечером.
В четверг вечером в мероприятии в память о Рабине приняли участие члены семьи художника, представители французских культурных кругов, члены парижского дипломатического корпуса. В резиденции российского посла была представлена выставка нескольких картин художника.
"Сегодня Оскара Рабина называют легендой, мэтром отечественного искусства. Мы же знаем его как человека невероятной внутренней скромности, доброты и человечности и в то же время неутомимого борца за свободу творчества и самовыражения. Многие согласятся, что в картинах Оскара Рабина сосредоточена трагедия и драматургия его творческого пути. Они яркие свидетельства того, что пережил художник. Его стиль и авторский почерк хорошо узнаваемы", - отметил глава российской дипмиссии во Франции Алексей Мешков в своем обращении к участникам вечера памяти Рабина. Документ зачитала супруга посла Галина Мешкова.
© РИА Новости / Коробейников ДмитрийОскар Рабин. "Натюрморт"
Оскар Рабин. Натюрморт - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Коробейников Дмитрий
Оскар Рабин. "Натюрморт"
В обращении посол напомнил о знаковых выставках Рабина, состоявшихся в Русском музее, ГМИИ имени Пушкина, Третьяковской галерее, а также в Гран-Пале в Париже.
"Так сложилось, что Париж помог обрести художнику свободу творчества, славу и признание. Но в то же время в Париже Россия не отпускала его и продолжала оживать на его холстах. Сам он признавался, что "на расстоянии все выглядит иначе. Стало меньше сарказма, иронии, появилось больше лиричности", - указывается в обращении Мешкова.
Свое приветствие гостям вечера направил и посол России в Ватикане Александр Авдеев, занимавший пост посла РФ во Франции 2002-2008 годах. "В творчестве художника Оскара Рабина сплелись воедино его огромный талант и замечательная гражданская позиция. Глубокий философский смысл и символика его работ, композиция, цветовая гамма, знаковые приметы советского времени и быта сразу же вызывали ощущение подлинности сюжета и аллегорического восприятия проблем ее политической системы", - отметил Авдеев. По его словам, "своими картинами Рабин как мог лечил сердца и совесть нашего общества, и этот эмоциональный высокохудожественный смысл доходил до каждого".
Российский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы "Лианозово" Рабин скончался 7 ноября 2018 года во Флоренции. В 1978 году художник был лишен советского гражданства после организации выставки художников-нонконформистов в Битцевском парке, которая была уничтожена бульдозерами по инициативе властей. Художник жил в Париже. В 1990 году ему вернули советское гражданство, а в 2006 году он получил российский паспорт. В 2013 году художник стал кавалером ордена Российской академии художеств "За служение искусству".
Художник Оскар Рабин - РИА Новости, 1920, 25.03.2009
25 марта 2009, 12:46Культура
Оскар Рабин: парижские окна для меня слепы, но Россию рисовать не могуЗнаменитый советский художник четверть века живет в социальной квартире-мастерской в центре Парижа, после того как специальным постановлением Президиума Верховного Совета СССР был лишен советского гражданства.
 
КультураТретьяковская галереяПарижАлександр Авдеев (дипломат)Русский музейАлексей МешковОскар РабинНовости культуры
 
 
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