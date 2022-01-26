https://ria.ru/20220126/putin-1769601836.html

Россия рассматривает Италию как одного из ведущих партнеров, заявил Путин

Россия рассматривает Италию как одного из ведущих партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2022

Россия рассматривает Италию как одного из ведущих партнеров, заявил Путин

Россия рассматривает Италию как одного из ведущих экономических партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с представителями итальянского... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:55

2022-01-26T13:55

2022-01-26T14:29

италия

россия

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия рассматривает Италию как одного из ведущих экономических партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с представителями итальянского бизнеса по видеосвязи."Хотел бы особо подчеркнуть, что мы рассматриваем Италию в качестве одного из ведущих экономических партнеров. Ваша страна занимает третье место среди государств Евросоюза по уровню товарооборота с Россией", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220126/ekspo-1769605365.html

италия

россия

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италия, россия, владимир путин, евросоюз